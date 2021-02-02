مصر: استيراد 1300 عربة قطار بأفضل الأسعار

مال وأعمال

علقت رئاسة مجلس الوزراء المصري، على ما تردد من استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدي بكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

ونشر حساب مجلس الوزراء على «فيسبوك» ان عددا من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداول انباء بشأن استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدي بكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

وتواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً انه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدي بكلفة باهظة، موضحةً ان الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدي، تقدر قيمتها بمليار و16 مليوناً و50 الف يورو. وهذه الكلفة اقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد قدم التحالف الروسي المجري افضل سعر وأفضل عرض تمويلي للمشروع، حيث تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة الى (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة اولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

