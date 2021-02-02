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أول النهار

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تفقد عدداً من مواقع المسؤولية

النواف: بذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن المنشآت الحيوية


تفقد الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني عددا من مواقع المسؤولية التابعة للحرس الوطني، والتي اشتملت على كتيبتي حماية المنشآت الرابعة والخامسة من لواء الحماية اللتين تتوليان حماية وتأمين المنطقة النفطية الوسطى ومستودعات وقود صبحان.
كما تفقد النواف موقع الأرتال والحركة التابع للشرطة العسكرية والذي يتولى حماية وتأمين الأرتال العسكرية.
ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة العليا بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الدفاع والأمن بالتعاون مع إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الاطفاء العام، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن، مشدداً على توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلفين بها، ومؤكدا على دور الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة المدنية والعسكرية.


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