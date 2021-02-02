عفو خاص في الأعياد الوطنية

الأولى

استطاعت الحكومة نزع فتيل ازمة سياسية كادت ان تنهي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما اكدت تعاونها تجاه القضايا والملفات التي اعلنت كتلة الـ 16 النيابية عن تبنيها.

جاء هذا التأكيد عقب اجتماع مطول عقده سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء الكتلة في مجلس الأمة امس بحضور الوزيرين عيسى الكندري ومبارك الحريص الذي اعلن ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على تشكيل فريق عمل نيابي - حكومي لاقرار القوانين التي وردت في بيان مجموعة الـ 16 على ان يتم عرضها واقرارها في اول جلسة لمجلس الأمة.

ووصف الحريص اللقاء بالايجابي للغاية وخرج الجميع في ارتياح تام لما سيعود على المواطنين من نفع لاقرار هذه التشريعات التي تحظى بدعم النواب. وكشفت مصادر عن تشكيل الكفة النيابية في اللجنة التنسيقية مع الحكومة التي ضمت كلا من حمد المطر وبدر الملا وعبدالله المضف ومبارك العرو.

وأكدت ان الحكومة سعت لاقناع النواب باصدار عفو خاص خلال الأعياد الوطنية الأمر الذي اكد معه النواب ان الأمر يحتاج الى مزيد من التنسيق.

من جانبه قال النائب يوسف الفضالة انه التقى رئيس الحكومة ضمن لقاءات سموه بالنواب امس، مشيرا الى انه تحدث معه عن الاستحقاقات المقبلة للحكومة، وعلى رأسها انسجام تشكيلة الحكومة مع المجلس ووجود فريق قادر على التعاون، واقرار قوانين صون الحريات وتعديل قانون الانتخابات وتكويت الوظائف، موضحا ان الحديث كان ايجابيا بخصوص هذه القضايا والردود حولها.

واشار الفضالة الى ان سمو الشيخ صباح الخالد اجرى اكثر من لقاء مع عدة مجاميع نيابية واتتني انطباعات من بعض النواب الحاضرين بأن الاجواء كانت ايجابية، وقد اكدت في لقائي مع سموه على التلاقي والدعم لبعض القوانين التي التقى فيها مع مجموعة الـ16 او الاخرين بخصوص النظام الانتخابي وحماية الحريات.

من جانب آخر وبما ان قانون العفو الشامل من الملفات التي تبنتها مجموعة الـ 16، قال رئيس اللجنة التشريعية خالد العنزي ان اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بشأن العفو الشامل وهي تدور حول فكرة واحدة وسننتظر تقرير المكتب الفني بعد اسبوع قبل التصويت على القانون وارساله الى مجلس الأمة.

وأضاف من المهم ان يكون معلوما للجميع انني كرئيس للجنة تلقيت اكثر من اتصال من بعض النواب للاستفسار عن هذا القانون على مدار الأيام الماضية، ويجب ان يعي الجميع اننا كرئيس وأعضاء للجنة لا نقبل المزايدة او التكسب على هذا الملف لاعتقادنا اليقيني بأن هذا الملف انساني ووطني مهم بالنسبة لنا كما هو مهم بالنسبة لهم.

واوضح ان هذا الملف لن يتأخر ولكن بموجب اللائحة يجب ان تكون هناك مذكرة من المكتب الفني وعلى ضوئها يتم التوفيق بين المقترحات الأربعة والانتهاء بمشروع يرفع للمجلس.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية النائب مهند الساير ان اللجنة ستعد تقريرا في شأن مقترحات العفو الشامل بعد اسبوع من نحو 200 صفحة، كما ستعد تقريرا في شأن مقترحات اللائحة الداخلية المتعلقة بعلنية انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد اسبوعين.

وأضاف: الحكومة احالت الى اللجنة رأيها في شأن تعديل اللائحة الداخلية، لكنها لم تحل اي رأي في شأن مقترحات العفو الشامل، وهي من المقترحات التي تعتبر ضمن الاختصاصات الاصيلة للجنة، وبالتالي ستحيل التقرير الى المجلس من دون رأي الحكومة.

وقال: نحن لا نسعى الى ابراء ذمة فقط بل نحن مصرون على ان قانون العفو الشامل مستحق، فنحن ندافع عن مبدأ، وندافع عن المصلحين الذين يحاربون الفساد وتطبق عليهم عقوبات وقد يهجرون، فمن غير المقبول ان يعيش الفاسد بنعيم. وزاد الساير: نريد حماية الشعب وايصال رسائل للسلطة بأن الاعوجاج في الفترة السابقة لا بد من تجاوزه،وتخفيف الاحتقان لاعادة الأمور الى نصابها، لافتا الى ان النواب تحدثوا مع رئيس الحكومة امس عن المصالحة الوطنية.