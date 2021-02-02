الثلاثاء 02 فبراير 2021 ,20 جمادى الآخرة 1442
رقم العدد:
4205
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
علم ومعرفة
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
كانوا دائماً جزءاً من المشكلة، ولم يكونوا قط جزءاً من الحل!
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
محمد ناصر السنعوسي
أ. د. خليفة بهبهاني
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
إبراهيم طاهر البغلي
بدر العنزي
حامد السيف
يوسف شلاش البريك
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الناصر: الجارالله أخلص خلال مسيرته البارزة
بوحازم.. يحزم حقيبته الدبلوماسية
«كونا»: لا علاقة لنا بأي موقع إلكتروني غير «الرسمي»
الجارالله: سأظل جندياً.. ومطمئن على الطاقات المعطاءة في الوزارة
الغنام لـ«النهار»: الحكومة مُطالبة بحلول مُنصفة للقطاع الخاص لتخفيف الخسائر
الروضان: التحديات كبيرة وتستوجب تعاوناً وعملاً جاداً
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة