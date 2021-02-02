«الدستورية» حجزت 3 طعون طالبت ببطلان عضوية الداهوم للحكم في 3 مارس

الأولى

حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي 3 طعون انتخابية لسنة 2020 للحكم فيها بجلسة 3 مارس المقبل وهي الخاصة ببطلان انتخاب النائب بدر الداهوم في الدائرة الانتخابية الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم صحة عضويته واعادة الانتخاب. وقررت تأجيل 6 طعون اخرى خاصة بذات الدائرة الى جلسة 9 فبراير الحالي وندب المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال الى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاستخراج محاضر فرز الاصوات ومحاضر الانتخاب بالدائرة. وفي احداث جلسة امس حضر دفاع النائب بدر الداهوم المحاميان محسن مجبل العازمي وحامد فرحان العنزي امام المحكمة الدستورية مطالبين برفض الطعن المقدم ضد موكلهم وتمسكوا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3546/2020 اداري 4 والمستأنف رقم 1521/2020 استئناف اداري والمطعون عليه بالطعن بالتمييز رقم 2580/2020 اداري 3 كقرينة في الدعوى الماثلة والاستدلال به فيما انتهى اليه في قضائه بالغاء القرار رقم 955/2020 والصادر بتاريخ 10/11/2020 بشطب المطعون ضده من الترشيح لانتخابات مجلس الامة وما انتهت اليه المحكمة في قضائها بتوافر الشروط الخاصة والمطلوبة قانونا في المطعون ضده الاول للترشح لمجلس الامة لاسيما شرط حسن السمعة وكل الشروط التي تطلبها القانون.

وكان النائب السابق ابراهيم التميمي طالب في الطعن المقدم منه بعدم صحة عضوية المطعون ضده النائب بدر الداهوم لمجلس الامة للانتخابات التي اجريت في 5/12/2020 لمخالفتها احكام القانون رقم 35/1962 المعدل بالقانون رقم 27/2016 بشأن انتخابات مجلس الامة على سند من القول بأنه قد ادين في القضية رقم 13/2012 جنايات امن دولة وموضوعها الطعن علنا في حقوق الامير وسلطاته بحكم نهائي وكذلك ادين في القضية رقم 148/2014 جنايات العاصمة بالاشتراك في موكب عام وغير مرخص وهي جرائم مخلة، الامر الذي يكون معه المطعون ضده الاول فاقدا شروط حسن السمعة.