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قياديون في «الأشغال» للنيابة والتحقيق بشبهات فساد بـ «الإعلام»

فايز الزعل
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الثلاثاء 02 فبراير 2021

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة وكيل وزارة مساعد سابق في وزارة الأشغال وآخرين إلى النيابة بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به وحصول الغير على ربح أو منفعة اضافة الى جريمة الكسب غير المشروع.
من جانب آخر أحالت وزارة الإعلام ثلاثة ملفات تتعلق بشبهة التعدي على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكشفت المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي امس عن تنسيق وتعاون مستمر مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو تعديات على المال العام.
وأكدت مراد أن وزارة الإعلام بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة حريصة على تطبيق القوانين والمحافظة على الأموال العامة.


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