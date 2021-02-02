«العدل»: الاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل

الأولى

كشفت وزارة العدل ان وزير العدل د. نواف الياسين وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وجه لترتيب آلية بالاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل. وقالت في بيان امس: نظراً لانتهاء العقد الحكومي الخاص بالشركة المزودة للوزارة بجزء من الخدمات الادارية المرتبطة بالمحاكم «حجاب المحكمة»، وبدء سريان العقد مع شركة جديدة لاستمرار ذات الخدمات فقد تبين امس وجود نقص في توفير ما تتطلبه الخدمات المطلوبة. واضافت: وعليه فإن الوزارة تابعت الأمر مع الشركة لضمان الالتزام الكامل بالعقد وتسعى لمعالجته فوراً وذلك لتيسير العمل في المرفق القضائي.

واشارت الى انه بناءً على توجيهات مباشرة من وزير العدل د. نواف الياسين بادر العاملون بالوزارة باتخاذ الاجراءات الفورية التي ساهمت بانتظام العمل بجميع الجلسات بلا تعطيل او تأخير، مؤكدة سعي الوزارة لترتيب آلية الاستغناء عن وظيفة «حاجب المحكمة» بالكامل بعد ان قام الوزير الياسين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.