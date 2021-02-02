لماذا سندفع ثمن تجريف الحياة السياسية غاليًا..؟

الأولى

يتساءل المرء لماذا يختار بعض الناس أن يقضي جزءًا كبيرًا من حياتهم وجهدهم من أجل الوصول إلى القيادة، والباحث عن الرئاسة والقيادة هو باحث عن السيطرة على الآخرين فهي شهوة المال والمكانة والشهرة، وأصل هذه النظرية يكمن في نظرية سلبية للإنسان قائمة على نزعته نحو الأنانية وحب الذات والسعي لإرضائها.

ويقول علماء النفس إن البعض يجد نفسه في حالة أشبه بعدم التوازن النفسي، وهذا النوع من الناس هم الأخطر لأنهم على استعداد لأن ينتهكوا كل المحرمات وصولاً إلى السلطة.. أعترف أن الحل صعب لكن بكثير من الشفافية وعدم الاستحواذ والتعصب وخلق مساحة إعلامية وسياسية لبعض أعضاء مجلس الأمة يمكننا البدء في صناعة حياة سياسية، وعلينا أن نجرب الديموقراطية السياسية والمعارضة الوطنية ولو لم تعجبنا.

كما أن البعض من أعضاء مجلس الأمة المحترمين يستخدمون رخصة وامتياز الحصانة البرلمانية في القول والفعل فكذلك أعضاء السلطة التنفيذية إذ أنهم أعضاء في مجلس الأمة كما جاء في الدستور ولهم كامل الحق في استغلال ذلك الامتياز والرخصة.. ولكن هل يجوز أن نشعلها حربًا شعواء فيما بيننا فنتناحر ونتطاحن ونتحدى بعضنا بعضًا فلنفتش عن أوراق مخفية ونستدعي من الماضي حالات ليس من المصلحة أن نستذكرها أو نذكرها فننشر الغسيل أمام الملأ، ونحيلها معارك طاحنة في الإعلام والمنتديات والدواوين وتحت قبة البرلمان في محاكمة النوايا وتوجيه سهام التجريح والتهم والتضليل لبعضنا بعضاً وإيصال كل ذلك إلى ساحات القضاء وهذا حق مشروع لنا.

السؤال الأهم والأخطر، هل كل ذلك من المصلحة للوطن والمواطن والأجيال القادمة ؟ هل هذه المناورات والتكتيكات السياسية ذات النزعة الشخصانية هي غاية ما نفعل من أجل الكويت فنحترق جميعًا في أتون التحاسد والفرقة والتشرذم مبتعدين عن الهدف الأساسي والأسمى في ممارسة الديموقراطية الحقيقية وأن تتحول قبة البرلمان إلى أداة تفعيل وتسريع لخطة التنمية الشاملة وبناء الإنسان الكويتي واستشراف المستقبل المكتظ بالتحديات والمستجدات والمتغيرات؟.. فأنا كمواطن كويتي أدعو وأصر وأناضل في سبيل أن تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية في أداء أعمالهما بالأمانة والصدق وكما نص الدستور وأن نعمل جاهدين لصيانة الدستور ومجلس الأمة ونعلي من شأنهما ولكن في إطار الأصول البرلمانية والدستورية والقانونية وليس الانفلات والخروج عن الواقع والأصول فنبتعد جميعًا عن الأصل والجوهر إلى الهوامش والقشور ولنا أن نتصور كلفة الخسارة التي نجنيها إن حدنا عن الطريق ولوينا عنق الحقيقة وقمنا بتفسير الأمور كما نحب ونريد والدفع إلى تأجيج التحديات والمواجهات وتعميق الفروقات والتكتلات من أجل مكاسب سياسية وغيرها يعلمها الجميع.

