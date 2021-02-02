بوحازم.. يحزم حقيبته الدبلوماسية

الأولى

تقدم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله باستقالته من منصبه امتثالا للمرسوم الأميري رقم 3/2021 الذي ينص على انهاء مهام عمل القياديين العاملين على درجة وزير ممن قضوا 4 سنوات في مناصبهم اعتبارا من شهر نهاية يناير الماضي.

وقد احاط وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي علما بقبول استقالة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ابتداء من 28 يناير 2021 وتكليف السفير جمال الغانم القيام بأعمال نائب وزير الخارجية بالوكالة. واشاد الناصر بمناقب الجارالله وتفانيه واخلاصه خلال مسيرته المهنية واسهاماته المميزة والبارزة في خدمة الكويت ومصالحها وسياستها الخارجية، متمنيا له التوفيق والسداد في حياته الخاصة، مؤكدا ان الوزارة مستمرة في القيام بواجباتها في تنفيذ سياسة البلاد الخارجية ومصالحها وفق التوجيهات السامية. من جهته اشاد السفير جمال الغانم بما قدمه الجارالله في خدمة مقاصد السياسة الخارجية وقربه وتفاعله من جميع موظفي الوزارة توجيها ودعما، متمنيا له كل التوفيق.

بدوره اوضح نائب وزير الخارجية السابق خالد الجارالله انه استجابة للمرسوم السامي رقم 3-2021 الذي ينص على انهاء مهام من هم على درجة وزير ومن قضوا 4 سنوات فاكثر تقدم باستقالته للقيادة السياسية.

وأكد في تصريح صحافي انه سيبقى جنديا في خدمة وطنه في اي موقع وفي اي زمان ومكان.

وأضاف: لقد سلمت قيادة الخارجية وأنا مطمئن الى ان من سيقود الوزارة طاقة معطاءة متمثلة في وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر وكوكبة من الدبلوماسيين الأكفاء الذين يسترشدون بالتوجيهات السامية لسمو امير البلاد وولي عهده.

واختتم تصريحه بالقول: لقد سلمت القيادة وأنا على ثقة بأن السفينة سترسو على بر الأمان رغم كل العواصف التي تحيط بنا من كل مكان.