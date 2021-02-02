الكاظمي: نسعى إلى تكامل سياسي واقتصادي مع «الخليجي»

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بغداد- الوكالات: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف أمس حرص دول المجلس على بناء علاقات استراتيجية مع العراق في مختلف المجالات ودعمه لتحقيق امنه واستقراره، معلنا عن مؤتمر قريب لرجال الأعمال العراقيين والخليجيين والعمل على ربط العراق بالشبكة الكهربائية الخليجية. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن بغداد تسعى إلى التكامل سياسيا واقتصاديا مع «الخليجي»..بينما شدد الرئيس العراقي برهم صالح على مواجهة التحديات المشتركة في مواجهة الارهاب ومعالجة الازمات الاقتصادية.. (طالع ص 16).

وقال مكتب رئاسة الوزراء العراقية أمس في بيان إن الكاظمي استقبل الحجرف والوفد المرافق له حيث أكد سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون والى تحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق»، مشددا على «ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري».

وأشار الكاظمي بحسب البيان إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية»، داعيا إلى «متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام». من جانبه، أكد الحجرف «دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الاخيرة»، مبيناً أن «ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما».

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح بعد لقائه الحجرف في قصر السلام إن «التحديات التي تمر بها المنطقة ولاسيما الإرهاب والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي لافتاً إلى أن العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد اكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون الخليجي الست على بناء علاقات استراتيجية مع العراق، مشيرا الى ان هذا امر شددت عليه قمة العلا الخليجية في السعودية أخيراً. واكد الحجرف دعم دول «الخليجي» للعراق في مواجهة الارهاب وتحقيق أمنه واستقراره وبسط سيادة القانون على اراضيه وهو ما يصب في مصلحة دول المنطقة.

وقال الحجرف ان مباحثاته في بغداد تضمنت مناقشة مراحل ربط العراق بمنظومة الخليج الكهربائية وعقد مؤتمر استثنائي مشترك لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين.ما يتطلع له العراق»، مشددا على «ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري».

وأشار الكاظمي بحسب البيان إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية»، داعيا إلى «متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام». من جانبه، أكد الحجرف «دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الاخيرة»، مبيناً أن «ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما».

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح بعد لقائه الحجرف في قصر السلام إن «التحديات التي تمر بها المنطقة ولاسيما الإرهاب والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي لافتاً إلى أن العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد اكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون الخليجي الست على بناء علاقات استراتيجية مع العراق، مشيرا الى ان هذا امر شددت عليه قمة العلا الخليجية في السعودية أخيراً. واكد الحجرف دعم دول «الخليجي» للعراق في مواجهة الارهاب وتحقيق أمنه واستقراره وبسط سيادة القانون على اراضيه وهو ما يصب في مصلحة دول المنطقة.

وقال الحجرف ان مباحثاته في بغداد تضمنت مناقشة مراحل ربط العراق بمنظومة الخليج الكهربائية وعقد مؤتمر استثنائي مشترك لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين.