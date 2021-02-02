الإصلاح الحكومي بين النظرية والتطبيق!

الاخيرة

في عام 82، حدث انهيار مالي ضخم بالكويت، سمي بكارثة المناخ، انهارت على أثره أسعار الأسهم والعقار بحجم قارب 100 مليون دولار، واختارت الكويت آنذاك ما سمي بـ«الحل بو دشداشة»، أي حل محلي، بالمطلق كان أساس قانونه الأول أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن على الجميع دفع ما عليهم بالكامل، متناسين وقوع الكارثة الكبرى، ولاحقاً، وبعد خراب البصرة - أو البلد الواقع جنوبها- تم تعديل القانون والقبول بسداد رأس المال زائد 20% للدائنين، دون النظر مرة أخرى لتأثير الانهيار على قدرات الأفراد والشركات المالية، وكان ذلك التخبط، الذي أبقى الإشكال قائماً حتى يومنا هذا سببه عدم الاستعانة بخبرات أجنبية «تلبس البدلة»، سبق لها أن تعاملت مع انهيارات وإشكالات بحجم ذلك الانهيار الأسطوري.

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في نفس ذلك التاريخ، أي عام 82، تعرضت سنغافورة لانهيار مماثل بالأسهم والعقار، وإن كان أصغر كثيراً من الانهيار الكويتي، وكان على رأس حكومتها، رئيس وزرائها لي كوان يو، صاحب المعجزات الاقتصادية، وتابعت من غرفتي بالفندق في سنغافورة وقائع المؤتمر، الذي عقده لكيفية حل ذلك الإشكال، وكان يحيط به خبراء اقتصاديون من الشرق والغرب، وذلك هو النهج الصحيح.

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ولم أسمع بالمؤتمر، أي وعود وردية بحلول سريعة لذلك الانهيار، عبر إصدار هذا التشريع، أو ذاك، كما حدث لدينا، بل تم وضع أسس متينة لتعديل هيكل الاقتصاد عبر تشجيع مزيد من الانفتاحات والاستثمارات، والتحول إلى عالم التقنية الحديثة والكمبيوتر، ثم نأمل بحصد النتائج عبر سنوات قادمة، وليس بالتو واللحظة، كما سوق لحلول الكويت.

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برنامج الإصلاح الحكومي الحالي قريب من «الحل بو دشداشة» آنذاك، أي أقرب للتنظير، ومليء بالعبارات الإنشائية الواعدة دون الاقتراب من أساسيات الحل، مثل الحاجة لخبرات أجنبية مقيمة لرسم خريطة طريق واقعية جديدة للمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية... إلخ للدولة، فلا مستقبل للكويت من دون تفعيل حقيقي لمشروع المركز المالي، الذي سلم لأيد غير كفؤة لسنوات طوال، فلم تحقق منه شيئاً على الإطلاق، ومازالت الكويت تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولم نلحظ انتقال شركة عالمية واحدة للكويت، أو زيارة سائح واحد للدخل، عدا عملية التلاعب بالأرقام والحقائق، واعتبار كل زائر للكويت من موظفين وخدم... إلخ سائحين بالملايين، ونهج مخادع كهذا لا أمل منه.

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آخر محطة:

1- تمتاز الكويت بموقع فريد، يحسدنا عليه الأشقاء بالخليج، إلا أن قلة الحيلة، وضعف التخطيط جعل تلك الميزة نقيصة على يد من تفرغوا لافتراس البلد بدلاً من تعميره.

2- ضرورة تغيير هيكلة وإدارات المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية ليتحول أغلبها إلى الربحية ورافداً للميزانية بدلاً من وجودها عالة عليها.

