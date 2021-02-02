باربارا برافي تمثل فرنسا في مسابقة «يوروفيجن»

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اختيرت المغنية باربارا برافي لتمثيل فرنسا في مسابقة «يوروفيجن» التي تقام في مايو المقبل، بنتيجة تصويت الجمهور وقرار لجنة تحكيم من المحترفين.

وتقدمت برافي وأغنيتها «فوالا» على 11 مرشحاً آخر خلال برنامج بعنوان «يوروفيجن فرنسا، القرار لكم» عرضته محطة «فرانس 2» الفرنسية.

وحلت باربارا برافي أولى، سواء في محصلة تصويت الجمهور عبر الهاتف، أو بنتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم العشرة برئاسة المغني أمير، ومن بينهم مصمم الأزياء جان بول غوتييه وماري ميريام، آخر فائزة فرنسية في «يوروفيجن» (عام 1977). وتُشَبَّه برافي بالمغنية الراحلة اديت بياف، من حيث أدائها وحركات يديها، أو لجهة ميلها الى الأغنيات التي تشكّل النصوص العنصر الرئيس فيها.

وكانت نسخة العام 2020 من «يوروفيجن» ألغيت بسبب جائحة كوفيد- 19.

