روجينا تشارك متابعيها كواليس «بنت السلطان»

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شوقت الممثلة المصرية ?روجينا? جمهورها للمسلسل الجديد الذي تتحضر له بعنوان «بنت السلطان»، وذلك بعد أن بدأت تصوير مشاهدها، وقامت بنشر صورة لكلاكيت المسلسل في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: «بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب».

يذكر أن المسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وقد شاركت روجينا مؤخراً في مسلسل «?البرنس» تأليف وإخراج ?محمد سامي?، وبطولة ?محمد رمضان?، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب.

