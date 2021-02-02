هنادي رشاد: نقدم ما يليق بالمشاهد في «حي الشتا وحي طاريه»

إضاءات

أكدت المخرجة هنادي رشاد في تصريح لـ«النهار» انها من خلال برنامج «حي الشتا وحي طاريه» تحاول تقديم مايليق بذائقة المشاهدين من حيث الصورة الفنية والمضمون ويعملون كفريق عمل جاهدين في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بتقديم مجموعة من المعلومات القيمة وتسليط الضوء على الهوايات الفردية والأنشطة الرياضية الجماعية التي تتطلب أجواء مناسبة وتحديداً في فصل الشتاء. كما اكدت ان البرنامج يبرز الأماكن والمناطق الجميلة في دولة الكويت كالمحميات الطبيعية التي حافظت عليها الكويت كتراث طبيعي حيث تتضمن أصنافاً عديدة من النباتات والحيوانات حيث تتم استضافة أهل الاختصاص لاعطاء نبذة عامة عن المكان ومن ثم التحدث بتفاصيل أدق عما يحتويه والبرنامج يعرض اسبوعيا على شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى كل يوم سبت في تمام الساعة 12:10 ظهراً وهو من تقديم امل الملا.

واقعية

وبسؤالها عما اذا كان البرنامج يجذب المشاهد قالت: دائما البرامج الاجتماعية والتي تكون واقعية نجدها تجذب المشاهد كونها بعيدة عن الخيال وتعتبر جزءاً من الحياة واغلب الناس يمارسون هواية معينة كون الجائحة جعلتهم في مكان محدد نوعا ما فانهم لا يعلمون عن الانشطة التي تحصل وسط اجراءات صحية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ومن تلك الانشطة التي سلطنا عليها الضوء وجود فريق التسلق الذي يضم الشباب من الجنسين وخلال الجائحة لم يستطيعوا السفر خارج الكويت للمارسة الهواية ولذلك بقوا في الكويت ومارسوها قدر المستطاع من خلال مبان مخصصة او من خلال تسلق بعض المرتفعات الطبيعية في بر كاظمة وهناك العديد من الانشطة الاخرى التي تم تسليط الضوء عليها والتي تتناسب مع الاجواء الشتوية.

جهد

واما اذا كان البرنامج يتطلب جهداً في الاخراج قالت: نعم.. تتطلب جهداً وامكانات في الاخراج خاصة ان البرنامج يكون في الخارج وليس في ستديو وخاصة ان اللوكيشن يجب ان يكون مناسبا للتصوير من جهة ومناسباً ايضا الى المشاهد من جهة اخرى وبعض الاحيان نواجه الصعوبة في ايجاد الاماكن المناسبة وبالتالي سيكون دوري كمخرجة ايجاد او صنع المكان حتى اذا اضطررنا في بعض الاحيان الى تصميمه من خلال الوسائل المتاحة وانا حريصة كل الحرص ان اظهر البرنامج بصورة افضل وفق الامكانات المتاحة وعلى قدر المستطاع ولا اريد ان اظهر في برنامج فقط ويكون «اي كلام» وهذا الامر يتحقق من خلال الاعداد المتميز وغيرها من الامور. وبسؤالها اذا ما كان هناك برنامج جديد بعد «حي الشتا وحي طاريه» قالت: توجد عندي فكرة برنامج لم اراها تعرض على الشاشة ولكن اعتقد ان تنفيذه صعب كونه يحتاج الى دعم من الطاقات الفنية المناسبة وذات صفة احترافية خاصة ان الدعم ليس مادياً فقط وعندما اجد الدعم المناسب فان البرنامج يتحقق على ارض الواقع.

استراتيجية

وأما عن مسار الاعلام في المستقبل قالت: متفائلة بالخطة الاستراتيجية التي وضعها وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري لنهضة وتطوير الاعلام الرسمي في الدولة بكل قطاعاته واستعانته بمن لديهم الموهبة ومن لديهم هذا الدافع للمشاركة في التطوير من خلال الكفاءات الموجودة في الاعلام وأصحاب الاختصاص، وكذلك ايضا أقدم الشكر لوكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي التي لم تتوان لحظة عن بذل كل الجهود لتطوير الاعلام الرسمي والارتقاء به للأفضل ولابد ان اشكر الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري الذي لم يألو جهدا لمتابعة مسيرة تميز التلفزيون ومايتم تقديمه من برامج على مختلف المحطات ومن ضمن الامور التي وضعها ايجاد فرق مختصة لمتابعة مايقدم على شاشة تلفزيون الكويت وتقديم تقارير عنها لتطويرها وتحسينها الى الافضل في حال استدعى ذلك.

