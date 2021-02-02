وزير الإعلام التقى نقابة الفنانين والإعلاميين

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التقى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين وأعضاء النقابة و تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث تم خلال هذا اللقاء ومن خلال مبدأ التعاون بين نقابة الفنانين والاعلاميين ووزارة الاعلام مناقشة مقترح القانون المقدم من قبل النقابة الى الوزير كخطوة ايجابية في عملية التعاون بينهما وكذلك مقترح بقانون تنظيم العمل المسرحي والمهرجانات السينمائية كما تمت مناقشة العديد من الاقتراحات والمواضيع المهمة للوسط الفني والاعلامي للفترة المقبلة حيث كان اللقاء ذا طابع ودي مميز وايجابي. وتم عرض خطة عودة النشاط الفني و دعم الدراما المحلية، كما حضر اللقاء الفنان عبدالعزيز المسلم الذي قدم مقترحاً لدعم شركات الانتاج الفني المحلية وخلال اللقاء تقدم مركز فروغي للانتاج الفني بخطة احترازية للتباعد بين الجمهور أثناء العروض المسرحية. وتأتي هذه اللقاءت ضمن اهتمام وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري في ان يكون للفنان الكويتي دور مهم من خلال مجالهم وطرح المواضيع المهمة والايجابية من خلال اعمالهم التلفزيونية او الاذاعية والمسرحية والسينمائية وتذليل جميع العقبات التي تواجه مشاريعهم.

