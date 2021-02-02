نقل كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

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تعرض الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، لوعكة صحية، دخل على اثرها احدى المستشفيات. ونشر شقيقه محمد محمود عبد العزيز، صورة له ظهر من خلالها وهو مستلقي على السرير، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على كل حال». وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، قد أعلن عن وفاة عمه، أي شقيق والده النجم الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر محمد صورة لعمه، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»: «برجاء الدعاء لأبويا وعمي محمد، وكل اللي رحلوا عنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون». يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك في الموسم الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل «النهاية»، الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف. والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي وانتاج شركة سينرجي ومن بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي.

