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مصطفى قمر انضم للسباق الرمضاني بـ «فارس بلا جواز»


انضم الفنان المصري مصطفى قمر الى السباق الرمضاني القادم 2021، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «فارس بلا جواز».
مصطفى قمر بدأ بالفعل تصوير المسلسل، والذي يشارك في بطولته كل من بشرى، وطارق عبدالعزيز، وشيري عادل، وريم مصطفى، وطارق الابياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، واخراج معتز حسام.
وكان مصطفى قمر قد نشر صورة من كواليس المسلسل، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»، والذي ظهر فيها مصفف الشعر الخاص به بضبط تسريحة شعره.
الفنان المصري علق على الصورة، بقوله: «تفتكروا الدويك بيسرحلي شعري علشان بنصور ايه.... مفاجأة بإذن الله نجاح وتوفيق.... رمضان 2021».


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