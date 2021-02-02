عبدالله الرويشد وأصالة.. في «أوايسس الرياض 2021»

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تتوجه الأنظار والأسماع عند متذوقي الفن الجميل والطرب الأصيل الى العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة القادم حيث أزاحت الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات الستار عن حفلهما الثاني ضمن سلسلة حفلات مشروع «اوايسس الرياض» وتم الكشف ان نجمي الحفل هما عبد الله الرويشد، واصالة نصري، في سهرة سينتظر فيها الجمهور منهما الكثير ..

ويعد هذا الحفل هو الاول جماهيريا للرويشد وأصالة في ظل الظروف الراهنة، وفيه ستقدم صولا اغاني البومها الخليجي الاخير «لا تستسلم» من انتاج روتانا، اضافة لعدد من الاعمال التي اشتهرت بها، كما سيقدم الرويشد اغانيه السنغل التي صدرت مؤخرا والكثير من روائعه. وفي تصريح صحافي، ابدى الرويشد اعجابه بالحفل الاول الذي اقيم في «اوايسس الرياض» وتألق المطرب رابح صقر فيه ، قائلا من خلال ما شاهدتها رأيت الاجواء كانت جدا جميلة. اما اصالة فأبدت سعادتها ان يقام حفلها الاول والذي تلتقي فيه مع الجمهور، مباشرة في السعودية التي لها مكانة خاصة في قلبها وترتبط فيها بعدة صداقات، وعندما عرض علي الاخ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات فكرة المشاركة في حفلات «اوايسس الرياض» وافقت على الفور.

يأتي حفل الرويشد وأصالة يوم 5 فبراير المقبل ليؤكد من جديد على ثنائية الصداقة التي تربط بين النجمين في الفن والحياة والتي كانت نتيجتها عدد من الدويتوهات التي جمعتهما على المسرح في حفلات سابقة ومن يدري فقد يتكرر هذا في «اوايسس الرياض».

