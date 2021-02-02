سحر شحادي: الكتابة للطفل تحتاج إلى خبرة وتجربة

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كاتبة شغوفة ومحبّة للقراءة «حكواتية» دخلت ميدان أدب الأطفال ووضعت بصمتها من خلال كتابتها للقصص وقدرتها المدهشة في جذب الأطفال من خلال حكي القصص، سحر شحادي كاتبة لبنانية مربية ومعلمة تربية فنية، عرفت عند الأطفال بلقب «ماما سحر»، كانت لنا الفرصة لمقابلتها (عن بعد) والحديث عن مجال أدب الطفل وتأثير القصص على الصغار واليافعين، كما طرحنا عليها بعض الأسئلة التي تدور حول بدايتها ودخولها لهذا المجال الشيّق وتفاصيله الممتعة.

كيف كانت بدايتكِ في الكتابة؟

لم تكن البداية محض صُدفة وبالمقابل لا هي فكرة مخطّط لها وفق برامج الأهداف والخطط المرجوّة، كنتُ في المدرسة أترك بين دفاتري ومحفظتي قصاصات ورقيّة أكتبُ عليها فرحي وحزني، دهشتي ويأسي، والكثير من يوميّاتي وهكذا حتى كبرت معي هذه القصاصات فباتت أوراقا في دفاتر، حتى امتلأت تلك الدفاتر شغفًا لعالم الكتابة أكثر فأكثر.. ولكن الشعلة الأساسية ظهرت في بداية عملي والتي تراوحت فترته لمدة 6 سنوات تقريبا بشكل إداري منتظم في الكتابة والإعداد للناشئة واليافعين والشباب، من هناك ولدت بذرة الكتابة لديّ التي اعتنيت بها جيدًا فصقلتها وأهلتها من خلال مشاركاتي في التدريب والتأهيل، وأبرزها مشاركتي في طهران في الدورات المعنيّة بكتابة القصص والتأليف الإبداعي..

لماذا قررتِ الدخول في مجال أدب الأطفال ؟

قد يكون الجواب اعتياديا إن قلت لكِ أطفالي هم الإلهام الأوّل والمفتاح الذهبي لولوجي عالم الطفل الجميل، الاّ أنه بالنسبة لي كانت كمغامرة يتلقّف سحرها كلّ من يدخل فيها..

«قصة قبل النوم» هي الباب الأول، حيث أعتاد صغاري أن أقص عليهم كلّ ليلة قصة وحين كانت تنفذ القصص التي نعرفها عادة ألجأ للتأليف ونبتكر سويًا قصصنا الخاصة، قصصًا مضحكة غريبة وعجيبة، نسافر لحظتها في عالم الخيال السّاحر، بالإضافة إلى كوني كنتُ حينها متطوعة في العمل الكشفي وهذا الباب الثاني ميدانيًا لأكون قرب الأطفال وأعمل معهم، كنت بداية أحكي لهم القصص قبل أن تصبح الحكايات بعدها شغفي وعملي في نفس الوقت، كنتُ أرى دهشتهم وقت الاستماع، عيونهم المنشدّة، وقلبهم الذي يخفقُ بشوقٍ لسماع القصة، كانت تلك الإشارات دافعي الأكبر لكي أستمدّ منهم القوة والشغف للغوص في عالم أدب الطفل..

محبّة الأطفال هي مفتاحي الأول والأخير...

برأيكِ متى تكون القصص ناجحة وجاذبة للأطفال؟

في الفترة الأخيرة ومع تطور أدب الطفل وتفاوت النشر في العالم العربي صار لا بدّ لنا أن نطرح سؤالاً: هل كل القصص تعتبر ناجحة وفقا لمعايير القصة الجيّدة؟!

لنجاح القصص وجاذبيّتها عوامل عدّة، أبرزها برأيي فكرتها الفريدة وغير النمطيّة والمشوّقة في آن، الطفل في عصرنا الحالي تُبهره الفرادة، الفرادة في المحتوى والمضمون، في الفكرة، في طريقة التقديم وطريقة المعالجة، فرادة الأسلوب وسِحر اللغة والكلمة التي تنتشلهُ من عالمه الواقعي إلى عالم ساحر وجميل، يشدّه للقراءة أكثر وينجذب إليه مع كلّ صفحة من صفحاته.. الرسوم في القصّة عامل أساسي لنجاحها وجذبها وتكاملها مع النص، يحدث في كثير من الأحيان أن نقرأ نصًا جيّدا الاّ أنّ رسوماته كانت عاملاً في عدم جاذبيّته وأعطته طابعا سلبيًا قبل أن نلجأ في الأساس لقراءته، ولذلك هي مهمة دور النشر والتحرير في كيفيّة موائمة الاختيار بين النص والرسوم لكي يتكامل النص بدوره مع رسوم زادت من جاذبيته وأعطته تشويقا ودافعا أكثر للقراءة.

من المستهدف اليوم في القصص الكبار أم الصغار؟

أدب الطفل وبتسميته هو أدب للصغار الأطفال، الناشئة واليافعين إلاّ أنّ عدوى جميلة ظهرت وباتت تنتشر كثيرًا خاصة وقد لمستها في فعاليّات الأنشطة والحكايات، وهي أنّ الأمهات ينتظرن أيضًا مع أطفالهنّ للاستماع إلى القصة! هناك طفل بداخل الكبار أيضًا أوّل ما يجذبه كلمة «كان يا مكان» ينطلق حينها بعالم آخر مهما كان عمره، لذلك لم تعد القصة للصغار فقط، بل ينتظرها الكبار أيضا، يأنسوا بها ويتلقفون مضمونها وبالتالي هم يحملونها في ذاكرتهم البصريّة والسمعية أيضا ليعيدوا سردها لصغارهم بعد حين..

هل كتابة القصة للطفل متاحة للجميع أم يجب أن تكون من قبل متخصصين في هذا المجال ؟

يعتقد الكثير أنّ الكتابة للطفل من أسهل أنواع الكتابة، على أساس أنّ لغة الطفل بسيطة وسلسة وتكفي أن نصفّ عدة أسطر وانتهت العملية!

المسألة أكبر من ذلك بكثير ومعقّدة فعلاً، الكتابة للطفل تحتاج لتراكم الخبرات وللتجربة في آن، لمعرفة مراحلهم العمرية، لاكتشاف عالمهم والولوج داخله زاوية زاوية، بالطبع هي تحتاج لذاك الكاتب الخبير الذي راكم تجربته بالتمرين والتدريب والنقد الذاتي مرارا وتكرارًا، والممارسة لفعل الكتابة بشكل شبه يومي والقراءة ثم القراءة ثم القراءة، وبعدها فليكتب للطفل، على الأقل أن تتوافر هذه الركائز الأساسية.

هل هناك فعلاً تقصير في ميدان أدب الطفل في عالمنا العربي؟

في السنوات الأخيرة شهد أدب الطفل تطوّراً ملحوظاً، وبدأ الاهتمام من الكتّاب ودور النشر على حدّ سواء، إضافة إلى المجتمع المحيط الذي يتلقّف هذا الأدب، التقصير هو من قبل الجهات العليا المعنيّة بدعم هذا الأدب، دعمه ماديًا ومعنويًا على سبيل المثال في لبنان في الفترة التي يمر بها البلد حاليا (من الناحية الاقتصادية) نصف دور النشر هي متوقفة حاليا، أو تنشر المشاريع القديمة التي كانت قد وضعتها جانبا، وبالطبع لا من داعم ولا من ينظر لهذه الدور.

ومن الجدير ذكره لبعض الخبراء والكتّاب الذين بادروا بالاهتمام أكثر بواقع أدب الطفل في العالم العربي مثل إنشاء جماعات تُعنى بأدب الطفل ومجموعات إخبارية لكلّ ما هو جديد لهذا العالم، ومنهم دكتوركم للمادة د. طارق البكري الذي أخذ على عاتقه هذا الحمل مشكورًا بكل ما يقوم به من سعي وجهد.

كانت لكِ تجربة رائعة في كتابة القصة، من وجهة نظرك ما هي الطرق التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند كتابة القصة للأطفال؟

في كتابة قصتي الأخيرة «أكادُ أختنق»، كانت القصة واقعيّة فعلا والتي حصلت مع طفلي، لم أتردد في كتابتها سريعا ولم تتردد دار النشر لقبولها لأن تحاكي ما يمر بها الكثير من الأطفال، وعادة عند الكتابة اتجه لذلك، أن تكون من واقع الطفل بمعنى من أمر يعيشه، لديه حاجة فعلية لذلك، التفت كثيرا إلى الفكرة وهي المغزى الأساس في كل قصة، الحبكة التي تسهم في التسلسل السردي للأحداث ما لم تكون مشدودة بحبل واثق ومتين سيظهر هذا جليا في النص.

هل فكرتي في ترجمة قصة «أكاد أختنق» إلى لغات أخرى؟

بالطبع، كلّ كاتب يطمح لترجمة قصصه إلى لغات أخرى، لأنّ ذلك يعطيها انتشارا أوسع وقرّاء أكثر، وهذا ما يطمح إليه الكاتب عادة أن يقرأ قصصه كلّ الأطفال في أنحاء العالم.

ما مدى تأثير طريقة سرد القصص على الأطفال؟

بعض القصص التي نحبها والتي تجذبنا هي واقع لقصص سمعناها في طفولتنا، انجذبنا لطريقة سردها، تذكرنا انشدادنا بها ولذلك أحببناها ومازلنا نحتفظ بها في ذاكرتنا.

طريقة سرد القصص هي الانطباع الأول للقصة عند الطفل، فمثلا كأن تهدي هدية ثمينة لعزيز عليك الاّ أنك أخفقت في طريقة تغليفها أو أهملت هذا الجانب، وكذلك القصة حين تقدّم للطفل بشكل مسموع يجب أن تقدم بطريقة ملفتة، جاذبة ومشوقة، يشتاق إلى سماعها مرة أخرى ويرغب هو بذلك من تلقاء نفسه، ويلعب العكس في التأثير مثال الملل والرتابة والقراءة الجهرية الاعتيادية التي لا يرغب بسماعها أكثرية الأطفال، خاصة أنّ الطفل يعتبر القصة وقتا ممتعًا وخاصًا يقضيه مع أمه أو أبيه، فيحبّ أن يكون هذا الوقت فعلاً مميزاً وخاصاً بكلّ ما يحتويه.

تعلق الأطفال بالأجهزة الالكترونية قد يؤثر على حبهم للقراءة. كيف يمكننا جذب الجيل الالكتروني لعالم القراءة؟

نواجه الآن تحديا واقعيّا وأليما ربما، حيثُ اجتاحت الألواح الذكية البيوت وباتت في غرف نوم الأطفال تشاركهم كل لحظاتهم، حتى بات الطفل أسيرها ومعلقا بها، وحين حاول الأهل التخفيف من هذه الحدّة جاءت الجائحة فألزمت وجود الألواح الذكية بين أيدي الأطفال للمتابعة والتعليم عن بعد.

هنا دور الأهل أساسي جدا وضروري، وأول خطوة تعمل على جذب الجيل الالكتروني للقراءة هي أن تتم برمجة أوقات اللعب والدرس في آن على الجهاز، وبالتالي سيتيح ذلك للأهل والطفل القراءة معا، على أن يكون هذا النظام حازما جدًا بقواعده مع تحديد وقت فعلي والالتزام به من قبل الأطفال، ومن الأمور المهمة أيضا للتعزيز، أن يألف الطفل وجود القصة في المنزل أينما وجد؛ غرفة الجلوس غرفة النوم والمكتبة، وبالتالي يساعد ذلك على حبّ الكتب وألفة وأنس وجودهم الدائم برفقة الأطفال، وأن الكتاب فعلاً عنصر ضروري ومهم في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنه.

ما نصيحتك لأولياء الأمور لتعزيز حب القراءة عند أطفالهم؟

في الفترة الحالية التي نمر بها في الحجر الصحي، هذه الفترة هي الفرصة الثمينة لكل الأطفال والأهل أيضا، تعزيز روابط الأسرة من خلال وقت القراءة، أن يتم تثبيت «حكاية قبل النوم» كلّ يوم للطفل هكذا نستطيع أن نجزم أنن طفلنا وبالرغم من كل ما يقضيه في النهار يعاود السؤال أو انتظار وقت الحكاية قبل أن ينام، أن يستثمروا هذه الفرصة لتعزيز مهارات القراءة عند أطفالهم وحب المطالعة، أن ينظموا برامج قرائية لهم، ويساعدوهم ويشجعوهم للمشاركة في الورش واللقاءات التي تعنى بالقراءة، أو مشاركاتهم في الأنشطة المباشرة لقراءة القصص من قبل الحكواتيين أو كتّاب القصص.

ما جديدكِ في مجال أدب الأطفال؟

فترة الحجر الصحي كانت فترة غنيّة لكتابة القصص الجديدة وإنتاج الأفكار وتوليدها، وها أنا اليوم أنتظر صدور عدة إصدارات قصصية لي وهي بطور الرسم أبرزها مع دار أصالة في لبنان.

إضافة إلى تجهيز العديد من الحكايات الشفهية للمناسبات القادمة، بإذن الله ومنه التوفيق.

ألديك كلمة تودين قولها للكتّاب والقراء في ميدان أدب الأطفال؟

للكتّاب الزملاء والقرّاء الأصدقاء، اجعلوا من الكتب رفيقاً دائماً، تدفؤوا به واستأنسوا بأحرفه، وانغمسوا بلغته الساحرة ومحتواه الغني، قبل أن يكتب علينا أن نصعد جبلاً عاليًا عالياً، ومع كل وطأة قدم علينا أن نحمل كتاباً ونقرأه.

وهكذا نصل إلى القمة ونحن نحمل داخل أنفسنا روحا جديدة لكي نكتب للطفل بتلك الروح المتجددة والغنية كلّ ما هو جديد وجميل وممتع.

