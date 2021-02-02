النوري: الهاجس الأساسي لدي المرأة

علم ومعرفة

أكدت الفنانة التشكيلية الكويتية مي النوري ان الهاجس الاساسي بالنسبة لها هو المرأة التي تشكل عنوانا محوريا للنسبة الأكبر من اعمالها التشكيلية التي تمتد لاكثر من اربعة عقود من الزمان وقالت النوري بمناسبة اطلاق كتابها الجديد الذي انجزه الفنان التشكيلي القدير عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية إن الكتاب يمثل عملية توثيق احترافية عالية المستوى لمسيرتها قام به الفنان عبدالرسول سلمان والذي رصد بالبحث والتحليل والصور تلك المسيرة.

من جانبه قال الفنان عبدالرسول سلمان: في الملتقى السابع يوم الاربعاء 27 يناير اصدرت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية كتاباً عن اعمال الفنانة مي النوري تشرفت بكتابته وتوثيقه من 98 صفحة و160 لوحة ملونة عبر رحلة في تجاربها المتنوعة منذ العام 1991.

وتابع السلمان قائلا مي النوري فنانة تعطي للمرأة الحياة. والمرأة بالنسبة لها تحمل شيئا من السرور والشفافية والعنفوان وذلك باستخدامها في اكثر الاحيان اللونين الابيض والاسود في اجواء برتقالية احيانا وحمراء احيانا اخرى ترمينا في الحيرة وتجعلنا في دائرة من الاسئلة.

فيما قالت الفنانة مي النوري خلال الجلسة الحوارية في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بأنها تدين بالفضل في بداياتها الفنية لاسمين هما الفنانة التشيكلية الفلسطينية – تمام الاكحل – وايضا الفنان التشكيلي حامد العلي اللذين ساهما في تشكيل شخصيتها الفنية ورفد مسيرتها التي راحت تتواصل عبر انتقالات فنية متعددة بين المدارس والاتجاهات الفنية التشكيلية.

واشارت الى ان المرأة تظل تشكل عنوانا محوريا للنسبة الاكبر من اعمالها التشكيلية حيث الحضور السخي للمرأة بجميع تفاعلاتها احاسيسها، نبضها الانساني الثري بالتفاعلات.

كما اشادت ضمن حديثها بالدور الكبير الذى لعبته الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ليس في حياتها بل في حياة النسبة الاكبر من التشكيليين في الكويت وعبر اجيال الحركة التشكيلية في الكويت. وهو كما قالت ليس بالامر المستغرب على فنان بقيمة ومكانة الفنان التشكيلي القدير عبدالرسول سلمان الذي يقود الجمعية الى فضاءات متجددة من الابداع عبر حراك فني يتواصل باحترافية وبصمات ابداعية متجددة.

بدوره اشاد الناقد الفني عبدالستار ناجي بالفنانة التشكيلية مي النوري واشار الى احتفائها العالي بالمرأة واللغة اللونية المشغولة بعناية والتي تميل الى التحليل والعمق ترحل بالمرأة وقضاياها الى فضاءات بعيدة المنال. ونوه بالارضية الثقافية التي اثرت في مشوارها ومنحتها تلك المقدرة على الاستمراية والتجديد والابتكار في اطار حلول وتركيبات لونية مشبعة بالثراء والقيمة والجمال.

هذا وجدير بالذكر ان الفنانة التشكيلية الكويتية مي النوري كانت قد حصدت خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز القيمة ومن بينها – جائزة الشيخة سلوى الصباح 2020 – جائزة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الاحمد 2019 – جائزة د . سعاد الصباح للفنانين العرب 2017 – جائزة الشيخة فتوح الصباح 2007 – جائزة بينالي الخرافي الدولي للفن المعاصر 2006.

