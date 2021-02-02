نواف الأحمد.. صفحات مضيئة في تاريخ الكويت

علم ومعرفة

أصدرت وزارة الاعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر فبراير الحالي بعد فترة من التوقف الاضطراري الذي فرضته أزمة «كورونا».

وجاء العدد في حلة جديدة ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والتقارير.

إذ يبحر بنا في عباب مسيرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد «حفظه الله ورعاه» ، متضمنا صفحات مضيئة من تاريخه الطويل بالعمل السياسي.

ويسلط الضوء على مسيرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «حفظه الله» الذي يعد من أبرز الشخصيات القيادية التي تتميز بالعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية.

كما تضمن عدد مجلة الكويت الجديد موضوعاً يتناول مناقب فقيد الكويت والامتين العربية والاسلامية والعالم، أمير الانسانية، سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه».

ونطالع أيضاً في العدد الجديد قراءة حول دور الكويت الناجح في انهاء الازمة الخليجية، وتوقيع اتفاقية «العلا»، اضافة الى موضوع عن الاحتفالات الوطنية للبلاد. كما نقرأ فيه موضوعاً بعنوان «الجهراء تتربع بين بطولات القصر الأحمر وخيرات الأرض»، إلى جانب بعض المواضيع الادبية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والفنية المتنوعة.

