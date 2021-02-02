الأنصاري: نسعى للنهوض بحركة النشر وحماية الكتاب

علم ومعرفة

عقد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون بالإنابة

د. عيسى الانصاري اجتماعاً مع أصحاب دور النشر الكويتية استعرضوا خلاله خطط دعم الكتاب والناشر المحلي في ظل جائحة كورونا. وقال د. الانصاري إن الاجتماع كان مثمراً، وتم تبادل العديد من الأفكار الساعية للنهوض بالكتاب وصناعة النشر في ظل الظروف الصحية القاسية التي يمر بها العالم والتأثيرات السلبية التي تأثر بها أكثر من قطاع اقتصادي ولاسيما صناعة الكتاب. وأضاف د. الانصاري ان الاجتماع خلص إلى نتائج إيجابية تتعلق بإيجاد نقاط بيع دائمة لأصحاب دور النشر الكويتية بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى دعم الكتاب الكويتي من خلال تخصيص جائزة لأفضل الكتب في مجالات الطفل والتاريخ والعلم والادب، وتفعيل سياسة الشراء من دور النشر الكويتية لإغناء المكتبات العامة ومكتبة الكويت الوطنية بالمصادر العلمية والأدبية الكويتية.

