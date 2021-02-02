«الخليجي»: حريصون على علاقات استراتيجية مع بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف امس من بغداد حرص دول المجلس على بناء علاقات استراتيجية مع العراق في مختلف المجالات ودعمه لتحقيق امنه واستقراره ومواجهته للارهاب معلنا عن مؤتمر قريب لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين والعمل على ربط العراق بالشبكة الكهربائية الخليجية.

وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد التي زراها امس اكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون الخليجي الست على بناء علاقات استراتيجية مع العراق مشيرا الى ان هذا امر شددت عليه قمة العلا الخليجية في السعودية اخيرا. واكد الحجرف دعم دول «الخليجي» للعراق في مواجهة الارهاب وتحقيق وامنه واستقراره وبسط سيادة القانون على اراضيه وهو ما يصب في مصلحة دول المنطقة.

وقال الحجرف ان مباحثاته في بغداد تضمنت مناقشة مراحل ربط العراق بمنظومة الخليج الكهربائية وعقد مؤتمر استثنائي مشترك لرجال الاعمال العراقيين والخليجيين. واضاف ان زيارته للعراق تهدف الى تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات الامنية والسياسية وبما يحقق امن واستقرار المنطقة.

من جانبه، اكد الوزير العراقي حرص بلاده على بناء علاقات متطورة مع دول الخليج في جميع المجالات ومن بينها محاربة الارهاب والتطرف وكذلك الاستثمارات الخليجية في العراق مستقبلاً. واضاف انه بحث مع الحجرف مراحل تنفيذ الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج اضافة الى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات العراقية المبكرة في 10 اكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول داعش، ومحاولة الإرهابيين زعزعة الوضع في البلاد.

ونقل موقع «ايلاف» الاخباري عن مصادر عراقية قولها ان الحجرف سيبحث هذه القضايا مع رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت تعبر دول الخليج العربية عن رغبتها في تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والامنية.

وكان الكاظمي أكد أن العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط. ويسعى الكاظمي حاليا الى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج العربية وفي 19 يوليو 2020 اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن انعقاد جلسة مناقشات ثلاثية عبر الاتصال الفيديويّ جمعت ممثلين عن حُكُومتي العراق والولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج العربي.

وكان الحجرف قد دان بشدة في 21 من الشهر الماضي التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة وسط بغداد وادى الى مصرع واصابة 142 مواطنا واكد تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز أمن واستقرار أراضيه.

