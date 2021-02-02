البرلمان المصري يدعو إلى إعادة العلاقات مع دمشق

عربيات ودوليات

دعا النائب المصري مصطفى بكري، إلى إعادة العلاقات بين مصر وسورية، مؤكدا أنه لا توجد أي عوائق لعودة العلاقات بين البلدين.

وأشار بكري في حديث خاص لقناة «روسيا اليوم» RT، أمس، إلى أن سورية لم تلحق بمصر أي أضرار بل على العكس دعمت مصر في حربها ضد الإرهاب، وقال: «الأولى أن تعيد مصر العلاقات مع سورية خاصة أن مصر أعادت العلاقات مع قطر رغم أنها ارتكبت جرائم ضد مصر».

ووصف البرلماني المصري العلاقات بين مصر وسورية بالتاريخية والمصير المشترك، وقال إن سورية هي خط الدفاع الأول شمالا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مرارا طبيعة تلك العلاقة، وضرورة وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في شؤون سورية الداخلية.

وختم بكري مشددا على أنه «لا يصح أبدا أن تستمر القطيعة ويجب أن نضع إعادة العلاقات مع سورية على سلم أولوياتنا».

بدوره، أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري علاء عصام عن تقديره الكبير للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خلال حربه على الإرهاب، مؤكدا أن سلامة الدولة السورية تؤمن حماية للأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي يستدعي عودة سورية لحضن الأمة العربية.

وقال عصام إن بيان سامح شكري وزير الخارجية المصري أمام أعضاء مجلس النواب والذي أكد خلاله أهمية عودة سورية إلى الجامعة العربية، في غاية الأهمية و»يؤكد حرص مصر على علاقتها بالشقيقة سورية».

ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن هناك عراقيل كثيرة كانت السبب في ابتعاد سورية عن الجامعة العربية، مشيرا إلى أن البرلمان المصري طالب الخارجية المصرية ببذل مجهود كبير لتسريع عودة سورية بكامل تمثيلها للجامعة العربية، مطالبا الدول العربية «بفتح صفحة جديدة مع النظام السوري الذي يقف حائط صد ضد المخطط الإمبريالي الأميركي والصهيوني لتقسيم الوطن العربي وإضعاف الجيوش العربية».

