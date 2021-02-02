لبنان.. تجدد المواجهات الليلية في طرابلس

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن ليل الأحد الاثنين في مدينة طرابلس شمالي لبنان بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وقد عاد الهدوء بحلول يوم الاحد في أكبر مدن شمال لبنان، بعد اشتباكات يومية خلفت قتيلا وأكثر من 400 مصاب لكن قوات الأمن ألقت قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السراي، وهو مبنى حكومي للمعاملات الرسمية متاخم لمبنى بلدية طرابلس. وعولج 10 متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة. من جانبه، قال الجيش اللبناني إنه أوقف 17 شخصا في الأيام الماضية، لقيامهم بما سماها أعمال شغب في طرابلس. وجاء في بيان للجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت 17 شخصا «لقيامهم بأعمال شغب وتخريب ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس».

وتجمع مئات من المحتجين بعد ظهر الأحد في ساحة النور مركز التظاهر في المدينة استجابة لدعوات على شبكات التواصل للحضور من جميع مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس.

