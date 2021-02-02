بلينكن: إيران على بعد أسابيع من السلاح النووي

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الأشكال بربط ملف الإفراج عن المعتقلين الأميركيين في إيران بالملف النووي، داعيا إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وقال بلينكن خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية إن إيران «قد تكون على بعد أسابيع فقط» من امتلاك مواد لازمة لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق. وأشار الوزير الاميركي إلى استعداد إدارة الرئيس جود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الالتزام بكل بنوده، مضيفا أن بلاده تسعى بالتعاون مع الشركاء للوصول إلى اتفاق أشمل وأوسع مع إيران.وتابع قائلا «سنأخذ وقتا لتقييم عودة إيران للاتفاق النووي قبل أي خطوة من قبلنا». من جهة ثانية، قال بلينكن إن إدارة بايدن تنظر في احتمال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على صعيد تعاملها مع ملف الزعيم المعارض أليكسي نفالني، واعتقال الآلاف من أنصاره خلال الأيام الماضية.