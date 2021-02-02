انقلاب في بورما.. وأونغ سان سو تشي في السجن

عربيات ودوليات

رانغون - الوكالات: نفذ الجيش البورمي النافذ امس انقلاباً واعتقل ايقونة الديموقراطية السابقة في بورما اونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وحضت سان سو تشي امس الشعب على «عدم قبول الانقلاب»، بحسب منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك لزعيم حزبها وين هتين.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونية العسكرية ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على «استقرار» الدولة، فيما ادانت عدة عواصم غربية الانقلاب. واتهم الجيش اللجنة الانتخابية بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب اونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية بغالبية ساحقة. وفي وقت مبكر صباح امس اعتُقلت سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت.

وقال ميو نيونت المتحدث باسم حزب اونغ سان سو تشي «سمعنا انها محتجزة في نايبيداو» (عاصمة البلاد) مشيراً الى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب ايضاً.

وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلدية رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول الى المطار الدولي، وتعطلت الى حد كبير امكانية الاتصال بشبكة الانترنت، وفق ما اكدت منظمة غير حكومية متخصصة، كما اغلقت جميع المصارف في البلاد حتى اشعار آخر، على ما افاد اتحاد المصارف.

ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً الى الافراج عن قادة الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من ان الولايات المتحدة «ستتخذ اجراءات ضد المسؤولين» عن الانقلاب. وقالت من جهتها وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين «ندعو العسكريين الى احترام دولة القانون... والافراج فوراً عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي». وندد الأمين العام للأمم المتحدة «بشدة... بالتطورات التي تشكل ضربة قوية للاصلاحات الديموقراطية في بورما». وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على ان يقدم موعدها الى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة، كما قال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرراً ان يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، اولى جلساته خلال ساعات. وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين اونغ هلينغ الذي يُعد الشخصية الأكثر نفوذاً في بورما ان الدستور يمكن «ابطاله» في ظل ظروف معينة. وبحسب بيان صادر عن الجيش، اصبحت السلطات «التشريعية والادارية والقضائية» بيد مينع اونغ هلينغ، فيما اصبح الجنرال ميينت سوي رئيساً موقتاً للبلاد.

يتعرض حزب الزعيمة اونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية ادارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا الى بنغلادش المجاورة. لكنها تتمتع بشعبية بين السكان اذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات نوفمبر. وكانت تلك ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.

