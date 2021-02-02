الرئيس المؤقت متهم بـ«فظائع» ضد الروهينغا

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اعلن الجيش في ميانمار او ما تعرف ايضا بـ«بورما» تسليم السلطة لقائد الجيش، مين اونغ هلانغن، وذلك بعد احتجاز الزعيمة المدنية، اونج سان سو تشي بالاضافة الى عدد من كبار السياسيين في البلاد.

ومين اونغ هلانغن مدرج على قائمة العقوبات الأميركية منذ ديسمبر 2019 وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ضد الروهينغا في البلاد وهم اقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية.

ويذكر ان سمعة اونج سان سوكي التي حقق حزبها العام 2015 فوزا ساحقا في الانتخابات وشكل اول حكومة مدنية بعد 50 عاما من العزلة والحكم العسكري، شوهت خلال السنوات القليلة الماضية بعد تقارير ومزاعم عن وقوع عمليات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا وهو الأمر الذي نفته ميانمار مرارا مؤكدة انها كانت تستهدف «ارهابيين».

