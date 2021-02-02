«فتح» و«حماس» تتبادلان حملات «الاعتقالات الانتخابية»

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القدس المحتلة - الوكالات: كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» انه على الرغم من الحديث عن اجراء انتخابات عامة جديدة في فلسطين، تواصل كل من السلطة الفلسطينية و«حماس» تضييق الخناق على انصار بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي حملة الاعتقالات في وقت يتوقع فيه ان يجتمع ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية بمن فيهم «فتح» و»حماس» في العاصمة المصرية القاهرة قريبا لبحث سبل ضمان نجاح الانتخابات.

وفي 15 يناير الماضي اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في 22 مايو المقبل. وقال في مرسوم رئاسي ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في 31 يوليو وفي اواخر اغسطس سيصوت الفلسطينيون لانتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

ويأتي اعلان عباس على الرغم من فشل حركة «فتح» التي يتزعمها و»حماس» في التوصل الى اتفاق لحل الخلاف الذي بلغ ذروته مع سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007. وأبدت «حماس» استعدادها للمشاركة في الانتخابات، فيما اشارت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في غزة الى انها قد تقاطع الانتخابات كما فعلت في الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ان «قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت خمسة رجال في الضفة الغربية للاشتباه بانتمائهم لحركة «حماس» وأحد المعتقلين هو عميد شحادة، صحافي من نابلس. وذكرت المصادر انه تم اعتقاله لانتقاده السلطة الفلسطينية في منشور على فيسبوك. وأضافت انه في نابلس ايضا اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قسام صباح الذي اطلق سراحه مؤخرا من سجن اسرائيلي، والطالب بجامعة النجاح حسام اشتية وفي الخليل اعتقل مهاب الجنيدي بعد اسبوع من زواجه، وفي سلفيت اعتقل عبدالله عبدالفتاح. وفي الأسبوع الماضي، اعتقل المحامي عوني الشريف في نابلس بتهمة اهانة القيادة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر تأتي الاعتقالات الأخيرة في سياق حملة السلطة الفلسطينية المستمرة على خصومها السياسيين في الضفة الغربية بمن فيهم المشتبه بانتمائهم لحركة «حماس».

وفي المقابل اتهم مسؤولون فلسطينيون في رام الله، «حماس» بمواصلة حملتها ضد عناصر «فتح» في قطاع غزة، على الرغم من دعوة عباس لاجراء انتخابات عامة. وصرح المسؤولون ان ثلاثة من كبار عناصر «فتح» وهم احمد ناجي ومصطفى الشنات وشكري ابوالحسين تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل قوات الأمن التابعة لـ«حماس» وقال مسؤول فلسطيني في رام الله «حماس مستمرة بمضايقة وترهيب اعضاء فتح في قطاع غزة وتصرفات حماس تهدف الى ترهيب فتح وافشال الانتخابات المقبلة».

