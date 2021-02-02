ترامب وصهره مرشحان لجائزة نوبل للسلام!

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: رشح نائب استوني في البرلمان الأوروبي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، معللا قراره بأنه «أول رئيس اميركي منذ 30 عاما لم تشن بلاده اي حرب في ظل ولايته».

وأضاف ياك ماديسون، المنتمي الى حزب الشعب المحافظ في بلاده، في منشور على صفحته في «فيسبوك» امس «فضلا عن ذلك تم تحت قيادته التوقيع على عدد من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، مما ساعد على ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة وسنرى من الذي سيحصل على جائزة نوبل للسلام». وأشار ماديسون الى انه ليس الوحيد من يرشح ترامب لجائزة نوبل، مضيفا انه «كما نعلم، كلما زاد عدد المتقدمين بالترشيح، كلما زادت فرص النجاح».

من جهة ثانية تلقت لجنة جائزة نوبل للسلام خطابا لترشيح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ومساعده آفي بركويتز للجائزة، عن دورهما في المفاوضات التي افضت لاعلان تطبيع العلاقات بين اسرائيل و4 دول عربية، بموجب «اتفاقيات ابراهام». وجاء ترشيح كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وبركويتز الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط، وكلاهما من اليهود الأميركيين من قبل المحامي الأميركي اليهودي آلان درشويتز الذي يحق له ذلك بصفته استاذا فخريا في كلية القانون بجامعة هارفارد.

