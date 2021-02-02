طالبان قتلت 2586 مدنياً أفغانياً في 3 أشهر

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واشنطن - الوكالات: تصاعدت هجمات طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، مع تزايد عمليات القتل المستهدف للمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني والصحافيين، حسبما افاد تقرير صادر عن منظمة رقابية اميركية امس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه ادارة بايدن لالقاء نظرة جديدة على اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وطالبان الموقعة في فبراير الماضي في عهد الرئيس دونالد ترامب وقال التقرير ان هجمات طالبان في انحاء افغانستان خلال الربع الأخير من عام 2020 كانت اقل قليلاً من الربع السابق لكنها تجاوزت هجمات الفترة نفسها من عام 2019، وفقاً للأرقام التي قدمتها القوات الأميركية في افغانستان. ونقل التقرير عن القوات الأميركية ان «هجمات العدو في كابول كانت اعلى مما كانت عليه في الربع السابق. لقد كانت اعلى بكثير مما كانت عليه في نفس الربع من العام 2019».

وتراقب المنظمة المشرفة على اعادة اعمار افغانستان «سيغار» مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة في افغانستان التي مزقتها الحرب.

وأفادت بعثة «الدعم الحازم» التي يقودها «الناتو» في افغانستان، بسقوط 2586 ضحية مدنية في الفترة من 1 اكتوبر الى 31 ديسمبر من العام الماضي بما في ذلك 810 قتلى و1776 جريحاً، وفقاً لتقرير «سيغار» وقال التقرير ان نسبة الاصابات الناجمة عن العبوات الناسفة زادت بنحو 17% في هذا الربع مرتبطة بزيادة في العبوات البدائية الصنع او هجمات «القنابل اللاصقة»، بحسب التقرير.

