السعودية تلوح بعودة قيود «كورونا» بعد تزايد الإصابات

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أصدر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في تسجيل مصور تحذيرا من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس «كورونا» في ظل ارتفاع عدد الاصابات بالمملكة بعد تخفيف الرياض من وتيرة التلقيح على خلفية تأخر الشحنات. وقال الوزير «لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في اعداد الاصابة بالفيروس ومن اهم اسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية». وأضاف «بلا شك فان عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ اجراءات احترازية لحماية المجتمع»، بدون ان يقدم مزيدا من التفاصيل. وسجلت السعودية اكثر من 368 الف اصابة بالفيروس ونحو 6400 وفاة. لكنها سجلت في الوقت ذاته معدلا مرتفعا لحالات التعافي بينما انخفض عدد الاصابات اليومية الى ما دون 100 مطلع يناير بعدما بلغ ذروة وصلت الى نحو 5000 حالة في يونيو الماضي. الا ان عدد الاصابات المسجلة يوميا بدأ يزداد خلال الأسابيع الأخيرة اذ اعلنت وزارة الصحة الأحد تسجيل 261 اصابة.