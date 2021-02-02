«نيباه» ليس متفشياً في الصين.. و«الغارديان» تعدل في تقريرها

عربيات ودوليات

نفت الصين ان يكون «نيباه» موجودا على اراضيها فقط فيما عدلت صحيفة «الغارديان» تقريرها الذي نشرته قبل ايام وتناول الفيروس. وكانت الصحيفة البريطانية تحدثت يوم 26 يناير عن عدم استعداد شركات الأدوية للوباء القادم، وتطرقت فيه لفيروس «نيباه» وفيروسات اخرى، وذكرت الصين بناء على تصريح لمديرة لمؤسسة «أكسيس تو ميديسين» الأمر الذي اطلق موجة من التفاعلات حول الفيروس من القراء عالميا وعربيا. وكانت «الغارديان « تحدثت في مقالها عن تقرير مستقل حذر من ان كبرى شركات الأدوية في العالم ليست مستعدة للوباء القادم، على الرغم من الاستجابة المتزايدة لتفشي «كوفيد-19». ونقلت عن جايسري كي آيير المديرة التنفيذية لمؤسسة «أكسيس تو ميديسين» ومقرها هولندا وهي منظمة غير ربحية تمولها الحكومتان البريطانية والهولندية وغيرهما، حديثها عن تفشي فيروس «نيباه» في الصين، مع معدل وفيات يصل الى 75%، كخطورة جائحة كبيرة محتملة. ولكن في مساء الأحد عدلت الصحيفة تقريرها لتحذف اي اشارة الى الصين وكتبت الغارديان «تم تعديل هذه المقالة يوم 31 يناير 2021. ذكرت نسخة سابقة من المقال ان جايسري كي آيير سلطت الضوء على تفشي فيروس «نيباه» في الصين، مع معدل وفيات يصل الى 75%، باعتباره خطر الوباء الكبير القادم. تحدثت آيير عن فيروس نيباه بشكل عام، وأن تفشي المرض في بلد كبير مثل الصين قد يكون كارثياً، لا يوجد حاليا تفشٍ لنيباه في الصين».