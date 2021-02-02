سرقة منزل إيكاردي

دوليه

وقع الارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه. قال المصدر مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية «تنبه المحيطون (باللاعب) الى اشياء مبعثرة ومفقودة». وأضاف أنه «تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو» من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة. وفتحت محكمة نانتير تحقيقا بالحادثة، وأوكلت الملف الى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

