loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سرقة منزل إيكاردي


وقع الارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه. قال المصدر مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية «تنبه المحيطون (باللاعب) الى اشياء مبعثرة ومفقودة». وأضاف أنه «تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو» من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة. وفتحت محكمة نانتير تحقيقا بالحادثة، وأوكلت الملف الى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة