عقد ميسي فرعوني

دوليه

جنى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني اجمالي دخل يتخطى 555 مليون يورو بين نوفمبر 2017 ويونيو 2021، بحسب ما كشفت أول من أمس «ال موندو» المحلية، فيما هدد ناديه بمقاضاة الصحيفة. وعنونت «ال موندو» تقريرا فنّد تفاصيل الأرقام الهائلة للعقد الذي وقعه ميسي في نوفمبر 2017 وينتهي الصيف المقبل «العقد الفرعوني لليو ميسي الذي يغرق برشلونة». وبحسب الصحيفة «يرتفع العقد الى اجمالي 555,237 مليون يورو موزّع على أربعة مواسم حتى انتهائه في 30 يونيو المقبل. هذا الرقم هو مجموع راتبه الثابت، حقوق صورته، سلسلة من المكافآت غير المنشورة حتى الآن، رسوم ومجموعة مكافآت متوقفة على أهداف محدّدة». وتابعت «نال اللاعب 511,299 مليون يورو، أي نحو 92 % من الاجمالي الذي يطمح اليه». وشرحت أن «المبلغ الصافي، بعد حسم الضرائب وخصومات الضمان الاجتماعي يمثل أكثر من نصف هذا المبلغ: نحو 297 مليون يورو».