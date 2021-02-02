ليفربول واصل صحوته

دوليه

واصل ليفربول صحوته وشدد الخناق على قطبي مانشستر، سيتي ويونايتد، بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد 3-1، فيما أحرز المدرب الألماني توماس توخل فوزه الأول في ثاني مباراة مع تشلسي وكان على حساب ضيفه بيرنلي 2-0، أول من أمس في ختام المرحلة 21 من الدوري الانكليزي. في المباراة الاولى، يدين ليفربول بفوزه الثاني، الى هدافه الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية (57 و68) رافعا رصيده الى 15 هدفا في صدارة لائحة الهدافين. وبات صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في مختلف المسابقات في أربعة مواسم متتالية لليفربول منذ الويلزي ايان راش الذي فعلها ستة مواسم متتالية من 1981-1982 الى 1986-1987 بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات. وعلق صلاح على انجازه قائلا «صراحة لم أفكر في الموضوع، وانا سعيد بتحقيقه. كنا بحاجة الى الفوز لاننا لم نفز في المباريات السابقة والاداء كان جيدا أيضا وسجلنا الاهداف»، مضيفا «مررنا بفترة صعبة في الآونة الاخيرة وهذه المعاناة من اللازم أن نمر بها وأن نفشل في التسجيل وكل الفرق لم تسجل أيضا». وسجل الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما سجل كريغ داوسون هدف الشرف لأصحاب الأرض (87). واستغل ليفربول جيدا خسارة ليستر سيتي امام ضيفه ليدز 1-3 أول من امس، فانتزع منه المركز الثالث بعدما رفع رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي مان يونايتد الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه ارسنال 0-0 السبت، وبفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

وخاض ليفربول المباراة في غياب مانيه ومدافعه الكاميروني جويل ماتيب بسبب اصابة تعرضا لها ضد توتنهام، وأبقى مدربه الالماني يورغن كلوب على فيرمينو على دكة البدلاء فمنح الفرصة للواعد ناثانيال فيليبس والسويسري شيردان شاكيري والبلجيكي اوريغي. وقال كلوب «قدمنا مباراة كبيرة ومحترفة من قبلنا وسيطرنا عليها أمام فريق رائع وفي الشوط الأول خلقنا بعض الفرص غير الكافية وتحلينا بالصبر وسجلنا ثلاثة اهداف رائعة في الشوط الثاني». وفي الثانية على ملعب «ستامفورد بريدج»، وفيما انتهت مباراة توخل الأولى بتعادل سلبي ضد ضيفه ولفرهامبتون منتصف الأسبوع، بدأ بيرنلي خصما صعبا قبل أن ينحني أمام هجمات الفريق الأزرق. ورفعت النتيجة ترتيب تشلسي الى المركز السابع. وقال توخل ان الفوز يمنح فريقه الثقة، مشيرا في الوقت نفسه الى أنهم بحاجة الى تحسين اللمسات الأخيرة، بعدما جاء الهدفان من المدافعين.

وأهدر ليستر سيتي فرصة انتزاع الوصافة من مان يونايتد عندما خسر على ارضه امام ضيفه ليدز 1-3 بفضل هدافه باتريك بامفورد الذي سجل هدفا رفع به رصيده الى 11 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين وصنع آخر. وابتعد برايتون عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط عندما ألحق الخسارة الثانية تواليا بتوتنهام بهدف وحيد سجله البلجيكي ليونارد تروسار (17). ورفع برايتون رصيده الى 21 نقطة مقابل 33 لتوتنهام الذي عانى الامرين في غياب هدافه هاري كاين المصاب، فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس.

