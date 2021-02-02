لوريان أسقط سان جرمان

دوليه

فجَّر لوريان صاحب المركز الثامن عشر مفاجأة كبيرة باسقاطه باريس سان جرمان حامل اللقب 3-2 محلقا به الهزيمة الأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليستغلها ليل وينفرد بالصدارة بفوز 1-0 على ديجون أول من أمس، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحقق لوريان فوزه الخامس هذا الموسم والثاني على التوالي بعد تغلبه على ديجون بالنتيجة ذاتها الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين، فارتقى الى المركز الثامن عشر، وحرم فريق العاصمة من استعادة الصدارة التي كان انتزعها ليون مؤقتا الجمعة بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 36 بهدف لوران أبيرجيل، ثم رد سان جرمان بثنائية البرازيلي نيمار (45 و58 من ركلتي جزاء)، قبل أن يصدم لوريان ضيفه بهدفين قاتلين عن طريق يوان ويسا (80) والنيجيري تيريم موفي (90+1).

وتجمد رصيد باريس سان جرمان عند 45 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليل، ونقطة واحدة خلف ليون.

وقال بوكيتينو بعد المباراة انه «علينا الحفاظ على الجوانب الايجابية والمضي قدما». وأضاف مدرب توتنهام السابق «انها حادثة، تحدث في كرة القدم. علينا أن نواصل العمل. هذا يجعلنا ندرك أنه يمكن أن يحدث ذلك اذا لم نلعب بنسبة 100 في المئة». وكلّفت الخسارة فريق العاصمة العودة الى الصدارة، وتركها لليل الذي تمكن من استغلال السقوط المدوي لحامل اللقب. وحقق ليل الذي فاز بلقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 2011، فوزه الرابع على التوالي في الدوري، وهذه المرة على حساب ديجون بهدف نظيف.

ويدين ليل بهذا الفوز الى نجمه التركي يوسف يازيجي الذي أحرز في الدقيقة 29 هدفه السادس هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك سوى في سبع مباريات بالدوري.

وحقق موناكو فوزه الخامس على التوالي بفوزه على نانت 2-1، لينتزع ثلاث نقاط أعادته الى المركز الرابع. وسجل التشيلي غييرمو ماريبان (45) والألماني كيفن فولاند (61) هدفي موناكو، والبلجيكي رينو ادمون (83) هدف نانت. ورفع موناكو رصيده الى 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف سان جرمان، فيما تراجع نانت الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 اثر طرد مدافعه نيكولاس بالوا، الى المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

واستعاد سانت اتيان توازنه بعد ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم اخرها مذلة امام جاره ليون بخماسية نظيفة، عندما اقتنص فوزا مهما من مضيفه نيس 1-0. ورفع سانت اتيان رصيده الى 22 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد نيس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز متز على بريست 4-2، ورينس على ستراسبورغ 1-صفر، وأنجيه على نيم 3-1.

