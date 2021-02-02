الدنمارك بطلة «مونديال اليد»

دوليه

حافظت الدنمارك على لقب بطولة العالم بكرة اليد بفوزها على جارتها السويد 26-24 في نهائي اسكندنافي مثير للنسخة السابعة والعشرين التي أقيمت في مصر، وشهدت حصد اسبانيا للمركز الثالث على حساب فرنسا 35-29.

وهو اللقب الثاني للدنمارك في سادس مشاركة لها في النهائيات نجحت خلالها في التواجد على منصة التتويج حيث حلت وصيفة ثلاث مرات اعوام 1967 و2011 و2013، وثالثة عام 2007.

ومع بداية المباراة بندية كبيرة بين الطرفين، بدا الدنماركيون متفوقين نسبيا، لكن سعي السويد الى لقب تاريخي خامس وأول منذ العام 1999، ضاعف من مجهود لاعبيها.

وفي قاعة تتسع لـ17 ألف متفرج في العاصمة المصرية القاهرة كانت خالية من الجماهير بسبب بروتوكول فيروس كورونا، كان الشوط الأول واضحا باعتماد الدنمارك على الهجوم الضاغط، وانتظار السويد للأخطاء، حتى وصلت النتيجة الى التعادل 8-8 قبل عشر دقائق من انتهاء الشوط. وقلل تألق حارسي المرميين السويدي أندرياس باليكا والدنماركي نيكلاس جايكوبسون، من الغلة التهديفية.

وخسرت السويد خدمات لاعبيها فريدريك بيترسون وألدين لاغيرغرين، في آخر دقائق الشوط الأول، وماغنوس ساوستروب من الجانب الدنماركي أيضا، لينتهى بالتعادل 13-13. وبعد 22 عاما من التتويج بلقبهم الرابع والاخير في بطولة العالم، حمل جيم غوتفريدسون ودانيال بيترسون وهامبوس فان وجوناثان كارلسبوغارد وفيليكس كلار ولوكاس ساندل ارث نجوم 1999 ماغنوس فيسلاندر، ستيفان لوفغرين، ستافان أولسون وماغنوس أندرسون.

لكن ذلك لم يكن كافيا. فمع بداية الشوط الثاني، استمر التعادل واللعب هدف بهدف بين الفريقين، الى أن تمكن رجال المدرب نيكولاي ياكوبسن من خطف تقدم بهدفين في الدقيقة 17 من الشوط الثاني، قبل أن يتسع الى 3 أهداف بعد خمس دقائق.

واستمر الفارق حتى النهاية، ليحسم المنتخب الدنماركي اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه، بعد العام 2019.

لم يتوقع كثيرون بلوغ السويد المباراة النهائية. شارك فقط خمسة لاعبين من تشكيلة وصيف بطولة أوروبا 2018 في البطولة الحالية التي تستضيفها مصر وخرجت من دورها ربع النهائي مع قطر. وبالتالي، أظهرت ترسانة الدنمارك الهجومية قوتها أكثر من أي وقت مضى، بمعدل 35 هدفا في المباراة الواحدة وثاني أفضل معدل نجاح (72%)، من بين المنتخبات الـ32 المشاركة.

وضمنت اسبانيا مكانا لها في منصة التتويج، بحصدها البرونزية الثانية في رابع مشاركة لها في تاريخها بعد العام 2011 في السويد.

