نيمار يريد البقاء في باريس

دوليه

أعرب البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان عن أمله بالبقاء مع فريقه الى ما بعد الموسم الحالي، ورؤية زميله كيليان مبابي لمستقبله أيضا مع حامل لقب الدوري الفرنسي. ويخوض نيمار مفاوضات مع سان جرمان لتجديد محتمل لعقده الذي سينتهي في يونيو 2022. وقال البرازيلي البالغ 28 عاما في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية تم بثها أول من أمس «أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيرا». وأضاف «لا أستطيع أن أقول السبب حقا. أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تأقلمت، أنا أكثر هدوءا. أنا سعيد جدا هنا. أريد البقاء في باريس سان جرمان». وسجل نيمار الذي انتقل الى سان جرمان بأغلى صفقة في التاريخ 222 مليون يورو (269 مليون دولار) قادما من برشلونة الاسباني في العام 2017، ثنائية في المباراة التي خسرها فريقه الأحد أمام لوريان 2-3، وهي أول هزيمة للنادي تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وقال نيمار انه يريد من مبابي تجديد عقده أيضا، خصوصا بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي بانتقال محتمل الى ريال مدريد الاسباني في وقت سابق من الشهر الحالي، فيما أوضح بطل العالم 2018 أنه يحتاج وقتا لـ«التفكير». وأضاف نيمار «آمل أن يرغب كيليان (مبابي) في البقاء أيضا.