لاتسيو تغلب على أتالانتا

دوليه

واصل لاتسيو انتصاراته المتتالية وصعد الى المركز الخامس عندما أطاح بمضيفه اتالانتا 3-1 في عقر داره في برغامو، فيما استعاد جاره روما المركز الثالث من يوفنتوس بفوزه الكبير على ضيفه فيرونا 3-1 أول من أمس في ختام المرحلة العشرين من الدوري الايطالي. وهو الفوز الخامس على التوالي للاتسيو الذي لم يخسر في مبارياته الست الاخيرة في الكالشيو، فرفع رصيده الى 37 نقطة بفارق الاهداف امام نابولي الفائز على ضيفه بارما 2-0، وبفارق نقطة واحدة امام اتالانتا الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتراجع الى المركز السابع. واستعاد نابولي توازنه عقب الخسارة امام مضيفه هيلاس فيرونا 1-3، عندما تغلب على ضيفه بارما بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها المقدوني الشمالي الييف الماس (32)، وماتيو بوليتانو (82). واكرم روما وفادة ضيفه فيرونا 3-1 واستعاد المركز الثالث من يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام التسعة الاخيرة والذي كان انتزعه السبت بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-0. وحسم روما نتيجة المباراة في نصف الساعة الاولى بتسجيله الاهداف الثلاثة عبر جانلوكا مانشيني (20) والأرميني هنريخ مخيتاريان (22) والاسباني بورخا مايورال (29). وسجل الضيوف هدفا في الشوط الثاني عبر الغامبي ابريما كولي (62). ورفع روما رصيده الى 40 نقطة مقابل 39 ليوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة ضد نابولي. وعمق جنوى جراح مضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة. وتعادل كالياري مع ساسوولو 1-1. وعاد أودينيزي الى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سبيتسيا 1-0.