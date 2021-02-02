الدباغ قاد العربي للفوز على كاظمة

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قاد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ فريقه العربي لتجاوز كاظمة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وسجل الدباغ هدفي العربي في الدقيقتين ( 46 و60)، بينما سجل هدف كاظمة الوحيد حمد حربي (3).

ورفع الأخضر رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل البرتقالي بلا رصيد بعد أن تعرض للخسارة الثانية.

وفاجأ كاظمة مضيفه بهدف مبكر اثر ركلة حرة نفذها هاريسون كاردوسو وتطاول لها حمد حربي برأسه مفتتحا التسجيل في الدقيقة الثالثة. ولم يظهر العربي أي ردة فعل باستثناء محاولات خجولة لم تشكل أي تهديد على مرمى الحارس حسين كنكوني.

وبالمثل اقتصرت خطورة البرتقالي على الهجمات المرتدة التي يقودها الثلاثي شبيب الخالدي ويعقوب الطراروة وطلال يعقوب. لكن النتيجة لم تتغير لينتهي الشوط الأول بتقدم كاظمة بهدف دون رد.

وبدأ العربي الشوط الثاني بقوة بعد أن عدّل عدي الدباغ النتيجة برأسية مماثلة مستغلاً عرضية محمد فريح والخروج الخطأ للحارس كنكوني (46).

وتحسن أداء الأخضر بعد الهدف وضغط على مرمى منافسه وشكلت عرضيات الليبي السنوسي الهادي خطورة على المرمى، وأثمر الضغط عن هدف ثانٍ للعربي عندما ارسل السنوسي كرة ساقطة ارتدت من العارضة لتجد رأس الدباغ الذي حولها إلى الشباك مانحا فريقه المقدمة في الدقيقة 60. وشهد اللقاء قبيل النهاية احتجاجات من لاعبي واداريي كاظمة مطالبين بركلة جزاء قبل ان يطرد الحكم علي محمود من الجهاز الإداري لكاظمة فواز بخيت وبدر حجي، كما طرد اللاعب علي عتيق عقب صافرة النهاية بسبب الاحتجاج ايضاً.

