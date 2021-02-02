الأصفر نحو «دوامة»

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تعكس الخسارة التي مني بها القادسية أمام النصر 0-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس في الجولة الثانية لدوري الدرجة الممتازة كيفية الوضع الذي يعيشه الفريق واسلوب تعامل الجهاز الفني والاداري مع الامور.

فقبل ان يوجه اللوم للاعبين بعدم قدرتهم على حسم المباراة لصالحهم بالرغم من انه لاحت عددا من الفرص لهم لكن لم يتم استثمارها بالشكل السليم بكون الفريق يفتقر للاعب الهداف الذي يشغل رأس حربة الا ان هذه العلة التي يشكو منها الفريق تعود بالاصل لسوء تعامل الادارة والجهاز الفني مع اهم احتياجات الفريق. فهي لم تعط ملف المحترفين اي اهتمام فعلي بحكم وجود البرازيلي لوكاس وقبله النيجيري دينيس سيسوجو والفلسطيني عدي الدباغ قبل الاستغناء عنهما، فهؤلاء «مفلسين» فنيا وبقيمة لا تذكر وبأسلوب المكاسر. وطالما هكذا يتم التعامل مع اهم ما يحتاجه الفريق بهذا الاسلوب فلايمكن ان تنتظر ان يعود لسكة البطولات مع تواجد المدرب الاسباني بابلو فرانكو الذي لا حول ولا قوة له مجرد يحمل مسمى مدرب.وفي حقيقة الامر ليس لديه القدرة على اضافة اي جديد للفريق لا من وضع طريقة اللعب ولا من اختيار التشكيلة ولا تغييرات تتوافق مع سير المباراة بمعنى «مغلوب على أمره»، وعلاوة على ذلك ان الفريق تنقصه اللياقة البدنية نظرا لسفر مدرب اللياقة والاستعانة بمدرب معد من فريق العاب القوى فهذا يبرهن ان نظام العمل «مشي حالك».

ومع غياب الدعم المادي عن اللاعبين وهذا الأمر لم تأخذه الإدارة بعين الاعتبار مع انه في غاية الأهمية، ترى الادارة ان ارتداء الفانيلة الصفراء يكفي فهي بذلك تحاول ان تقنع نفسها بمثل هذه الشعارات بما ان المادة الوقود الحقيقي للعطاء فالتحفيز امر يظل بحاجته واذا لم يكن هناك تعامل واقعي من الادارة بالبدء باقالة المدرب واسناده لمدرب وطني يسهم في بث الروح باللاعبين ، وفي الوقت ذاته تحسن التعاطي معهم بتوفير الاجواء المناسبة لهم مع ابعادهم عن موال ان النادي محارب والتحكيم ضدهم فهذه قد تحدث بعض الاحيان ولكن اذا ما اعددت نفسك جيدا واستطعت ان تحسم المباريات فلن يستطيع اي كان ايقافك واما اذا ما بقي الامر مثل ما هو عليه قد تضع الفريق في «دوامة» ليست بالحسبان وستلحق الضرر بمكانة النادي.

