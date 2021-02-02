الظفيري تفوق في رالي قطر

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نال متسابق الراليات مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري المركز الاول لفئة «أم إي آر سي ميرك 2» أو ما يعرف بالمجموعة «ن» ضمن منافسات النسخة الـ41 لرالي قطر الدولي إحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2021. واستطاع الظفيري الفوز بالمركز الاول بعد تحقيقه زمنا قدره 2.17.10 ساعة تلاه في المركز الثاني القطري راشد المهندي وملاحه الاردني يوسف جمعة بزمن 2.22.31 ساعة فيما حقق المركز الثالث العماني زكريا العوفي وملاحه مواطنه عمار البلوشي بزمن 2.33.51 ساعة. وقال الظفيري ان المنافسات شهدت تميزا كبيرا لكن مع تحد شديد في نفس الوقت، مضيفا ان السباق تميز بوجود نخبة من المتسابقين العالميين من أصحاب المستويات المرموقة.واكد مواصلة استعداداته مع التجهيزات الفنية والميكانيكية للبطولات المقبلة من أجل تحقيق أفضل المراكز المشرفة ومواصلة تقديم الصورة الحقيقية الراقية التي وصلت اليها رياضة المحركات وخصوصا سباقات الراليات في الكويت.واضاف انه يسعى الى تحقيق اللقب السابع لبطولة الشرق الاوسط للراليات باسم الكويت وإكمال مسيرة النجاح التي بدأها منذ أعوام ببطولات محلية تبعها ببطولات اقليمية خليجية وعربية وآسيوية ثم بعض المنافسات العالمية.وأهدى الظفيري هذا الفوز للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ولجميع الجهات الداعمة لرياضة السيارات التي تكللت بتحقيق الانجازات لرياضة رالي السيارات الكويتية على المستويين القاري والعالمي.وأعرب عن شكره للهيئة العامة للرياضة على الجهود الكبيرة التي تبذلها لتشجيع رياضة المحركات في الكويت وتحفيز إقبال الشباب عليها، مشيرا الى الجهود الحثيثة التي يبذلها مديرها العام حمود فليطح ونائب المدير العام د. صقر الملا.كما تقدم بالشكر للخطوط الجوية الكويتية ورئيس مجلس ادارتها علي الدخان ومدير دائرة العلاقات العامة فايز العنزي على الخدمات التي قدموها والتسهيلات التي ساعدت على مشاركته الفاعلة في هذه البطولات.وعبر عن التقدير للنادي الكويتي الدولي للسيارات ورئيسه عماد بوخمسين وأمين السر عيسى حمزة لجهودهم المتواصلة خلال مشاركته في هذه البطولة وكذلك لرئيس فريق «دراغ 965» لرياضة المحركات الشيخ محمد الخالد ومدير رياضة الراليات بالكويت الشيخ عذبي النايف على دعمهم المستمر له في مشاركاته الدولية.

