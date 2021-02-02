«هي ناقصة!»

محلية

لا أظن أن ما وقع به الحكم سعد الفضلي خلال مباراة الكويت والساحل (3-2) من اخطاء مقتنع بها نفسه قبل المتابع او لجنة الحكام وخصوصا ركلة الجزاء التي احتسبها ضد الساحل في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع فهي اقل ما يقال عنها خيالية حتى بلعب «السكة» لايمكن ان يحتسبها الحكم حيث تجده اكثر احتراما لنفسه وللاعبين الذين يشغلون وقت فراغهم باللعب بحرية كاملة. والفضلي بقراره جعله موضع انتقاد ليس على هذا الخطأ فقط وانما على تعامله الجاف وقراراته العكسية ضد لاعبي الساحل بما انه حكم شاب لديه حضور جيد وذكاء.واذا ما كان الحكم «جايب» لنفسه الكلام، فعلى اتحاد الكرة ان يمارس صلاحياته ويضع حداً لتلك التصرفات التي لا علاقة لها بالتحكيم بعدما اصبح التحكيم لدينا «مأساة مضحكة» وعدم احترام جهد الفرق بوضح النهار.. وعموما حالات التحكيم تعكس حقيقة الوضع الرياضي وليس الكروي

فقط.

محلل

