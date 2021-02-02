مدير الساحل قدم استقالته احتجاجاً على التحكيم

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قدم مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الساحل استقالته مباشرة بعد مباراة الفريق التي خسرها أمام الكويت 2-3 بركلة جزاء مشكوك في صحتها في الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة. وكتب الفضلي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر قال فيها: «‏أحب أشكر لاعبي نادي الساحل الرجال على الأداء الممتاز اليوم أمام الكويت، وما حصل اليوم في المباراة شيء مرفوض». واحتسب الحكم سعد الفضلي ركلة جزاء لصالح مهاجم الكويت أحمد حزام بعد اللجوء إلى تقنية «فار» في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع رغم أنه احتسب 7 دقائق لهذا الوقت، الأمر الذي أثار احتجاجات لاعبي الساحل. وأضاف الفضلي: «هذه ليست رياضة والله، وأنا كنت عاجزاً عن الدفاع عن حقوقكم فسامحوني على التقصير إذا بدر مني شيء، وأتمنى تكملون بنفس الروح والأداء وأنتم قدها إن شاء الله». وختم: «أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والغالي مدير الكرة جمال العتيبي، على الثقة التي أعطوني إياها، والشكر موصول للجهاز الفني والطبي واللاعبين، ولكن في هذا الجو غير الرياضي أنا أقدم استقالتي وعسى ربي يوفقكم». وقدم الساحل أداءً مميزاً في المباراة وتقدم مبكراً عبر البرازيلي إدواردو في الدقيقة 18، وتعادل الكويت بواسطة العاجي جمعة سعيد للأبيض (29)، لكن البرازيلي تاليسون منح الساحل التقدم من جديد في الدقيقة 55، قبل أن يعادل أحمد حزام النتيجة للكويت في الدقيقة 87.

