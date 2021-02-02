القادسية ضم سولومون

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أعلن نادي القادسية عن تعاقده مع المهاجم النيجيري ثيوفيلوس سولومون القادم من نادي بارتيزان الألباني، ليصبح المحترف الخامس في صفوف الأصفر بعد إعارة مواطنه دينيس سيسوجو الذي انتقل إلى النصر. وتضم قائمة محترفي القادسية حالياً كلاً من: الأردني عدي الصيفي، الألباني لورانس تراشي، النيجيري جيمس أوكواسو والبرازيلي لوكاس غاوتشيو بالإضافة إلى سولومون. ومنذ العام 2014 تنقل سولومون (25 عاماً) بين أندية عدة في الدوري الكرواتي والصربي والهنغاري والقبرصي قبل أن يستقر مع نادي بارتيزان الألباني في العام 2019 حيث لعب إلى جوار لاعب الأصفر الحالي الألباني لورانس تراشي.

