«الكرة»: قراراتنا لن تتعارض مع توجهات الدولة

محلية

أصدر اتحاد الكرة يوم أمس توضيحاً على ما يتم تداوله من إشاعات تجاه الدعوة الموجه من الاتحاد الفلسطيني لاقامة مباراة ودية بين منتخبي الكويت وفلسطين يوم 25 فبراير الحالي قال فيه: « يود الاتحاد الكويتي التأكيد على انه يرفض بشدة اعتبار هذه الدعوة خطوة في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث سيبقى تاريخ الرياضة الكويتية شاهداً على المواقف الخالدة في مواجهة الكيان الصهيوني ومنعه من المشاركة في المحافل الرياضية في محطات كثيرة انسجاماً مع موقف دولة الكويت الرسمي المشرف تجاه القضية الفلسطينية».

وأضاف: « يؤكد الاتحاد أن الدعوة لاتزال قيد الدراسة والبحث مع الجهات الحكومية المختصة كونها وجهت من رئيس الاتحاد الفلسطيني على هامش المباراة الودية التي جمعت الازرق وفلسطين في الكويت بتاريخ 18 يناير الماضي». وأوضح الاتحاد انه لم يتخذ أي قرار بقبول الدعوة من عدمها ولاسيما ان قرار اللعب بالاراضي الفلسطينية يتطلب اجراءات رسمية تحتاج لموافقة الدولة.

وأشار الاتحاد بهذا الصدد الى انه ارسل كتاباً الى الهيئة العامة للرياضة يشرح فيه الجوانب المتعلقة بالدعوة والاجراءات المصاحبة لها كافة لتتمكن الهيئة من اتخاذ قرارها بصورة واضحة. ويشدد الاتحاد دائماً على اتخاذ القرارات التي لا تتعارض مع توجهات وسياسات وقوانين الدولة.

