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الجهراء أسقط «طائرة العربي»

زيد خلف
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الثلاثاء 02 فبراير 2021

فرط العربي في الانفراد بصدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة إثر سقوطه أمام الجهراء 1-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأخيرة من القسم الثاني للبطولة التي شهدت فوزا سهلا للقادسية على الشباب 3-0. وارتفع رصيد العربي إلى 17 نقطة في الصدارة قبل لقاء الكويت مع كاظمة في ختام الجولة في وقت متأخر مساء أمس، فيما أرتفع رصيد القادسية 16 نقطة، والجهراء 14 نقطة والشباب 10 نقاط.وأثبت الجهراء انه على الطريق الصحيح للدخول في المنافسة الحقيقية في المواسم المقبلة بعد أن أسقط الأخضر المتصدر، و فوزه أيضاً على القادسية في وقت سابق.


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