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الكويت واصل تقدمه في «السلة»

زيد خلف
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الثلاثاء 02 فبراير 2021

واصل الكويت انتصاراته في دوري كرة السلة وتغلب على الجهراء 102-87 في نهاية القسم الأول من منافسات المربع الذهبي، كما تغلب كاظمة على القادسية 67-47 أول من أمس.
ورفع الكويت رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، يليه كاظمة 5 نقاط، ثم القادسية 4 نقاط، واخيراً الجهراء 3 نقاط. ويقام المربع الذهبي من قسمين ثم يلعب بعدها بطل المربع مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من 3 مواجهات على ان يتأهل الى النهائي الذي سيقام بنفس النظام الفائز في مباراتين. وجاءت مواجهة الكويت مع الجهراء قوية منذ البداية تبادل بها الفريقان التقدم خلال الخمس دقائق الاولى ثم بدأ بعدها الابيض بفرض افضليته حتى انهى الربع الأول لمصلحته 28-19. وفي الربع الثاني واصل الكويت سيطرته على المجريات لينتهي الربع بتفوقه 58-44.
ولم يشهد الربع الثالث اي تحسن للجهراء بعد ان واصل الابيض نجاحه في الحفاظ على تقدمه وانهاء الربع لمصلحته 81-65. وتوج الكويت افضليته في الربع الرابع حتى انهى المباراة لمصلحته 102-87.


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