إياب «كرة السيدات» السبت

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تقام يوم السبت المقبل على صالة نادي الكويت مباراتا الإياب في مرحلة نصف النهائي من دوري كرة الصالات للسيدات الذي يقام بنظام»البلاي أوف»، إذ سيلتقي العربي مع الكويت في 04:00 عصراً، والقادسية مع الفتاة في 06:00 مساءً. وفي حال فوز الكويت على العربي والقادسية على الفتاة، فسيتأهل الفائزان الى المباراة النهائية المقرر اقامتها يوم 20 فبراير الجاري، أما في حال فوز العربي او الفتاة، فستقام مباراة فاصلة يوم 13 فبراير الجاري.وكان القادسية تغلب على نادي الفتاة 3-2 في مباراة الذهاب، فيما فاز الكويت على العربي 5-1.

